Tolkien-, Popkultur- und Football-Fans gleichermaßen haben während des dritten Viertels des Super Bowl LVI am Sonntag einen Moment innegehalten, als sie von Amazon auf eine langersehnte Zeitreise zurück nach Mittelerde befördert wurden.

Prime Video veröffentlichte nämlich den ersten offiziellen Teaser-Trailer für die mit großer Spannung erwartete neue Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, die 2022 anläuft.

Der 60-sekündige Werbespot bot den Zuschauern des Super Bowl die allerersten audiovisuellen Eindrücke des sagenhaften Zweiten Zeitalters von J. R. R. Tolkien und enthüllte die legendäre neue TV-Serie von Amazon Studios und den Showrunnern J. D. Payne und Patrick McKay, die am 2. September erstmals ausgestrahlt werden soll. Mit einer vielfältigen Auswahl an Figuren aus dem Ensemble von Elben über Zwerge bis hin zu Orks und ganz Arda umspannenden Gebieten entführt der Teaser-Trailer die Zuschauer auf eine actionreiche Reise voller Wunder und Aufregung nach allen Regeln der Filmkunst.

Die Freigabe des Teaser-Trailers während des Super Bowl LVI am 13. Februar ist der bisher spannendste Moment in einer der größten globalen Marketingkampagnen des Jahres 2022. Anfang dieses Jahres goss Prime Video den Titel der Serie mit flüssigem Metall in eine Form, die den unstillbaren Hunger der Fans anfachte, sodass innerhalb der ersten 24 Stunden auf organische Weise rund eine Milliarde Seitenaufrufe erreicht wurden. Auf diesen Meilenstein der Kampagne folgte rasch die Enthüllung von 23 mit viel Liebe zum Detail gestalteten Postern, die lediglich die Hände der Hauptfiguren der Serie darstellten und die online zu gewaltigen Diskussionen um die Identität und die Vorgeschichte dieser Figuren führt.

Die mit Spannung erwartete Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht feiert ihre Exklusivpremiere in mehr als 240 Ländern und Hoheitsgebieten rund um die Welt und in mehreren Sprachversionen am Freitag, 2. September, auf Prime Video, worauf jede Woche neue Folgen freigegeben werden.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bringt auf Prime Video zum allerersten Mal die Helden und Legenden des sagenhaften Zweiten Zeitalters aus der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirm. Das Epos spielt sich mehrere Tausend Jahre vor den Ereignissen aus den Büchern Der Hobbit und Der Herr der Ringe ab und entführt die Zuschauer in eine Zeit, in der enorme Kräfte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm kamen und wieder in den Ruin versanken, überraschende Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung an einem seidenen Faden hing und eine der mächtigsten Verkörperungen des Bösen, die J. R. R. Tolkien je aus der Feder flossen, die ganze Welt in Dunkelheit zu stürzen drohte. Zu Beginn der Serie ist das Leben in Mittelerde noch relativ friedlich, doch das Ensemble aus vertrauten und neuen Figuren muss sich schon bald der Tatsache stellen, dass das Böse wieder an Macht gewinnt. Von den dunkelsten Tiefen im Nebelgebirge über die majestätischen Wälder des Elbenreichs von Lindon und das atemberaubende Inselkönigreich Númenor bis hin zu den äußersten Gefilden, die auf der Karte verzeichnet sind, werden diese Welten und Figuren ein Erbe hinterlassen, das noch lange weiterleben wird, nachdem sie selbst längst verschwunden sind.

Die Idee für die Serie stammt von den Showrunnern und Executive Producers J. D. Payne und Patrick McKay. Ihnen zur Seite stehen die Executive Producers Lindsey Weber, Callum Greene, J. A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond und Sharon Tal Yguado sowie die Produzenten Ron Ames und Christopher Newman. Wayne Che Yip ist als Co-Executive Producer sowie zusammen mit J. A. Bayona und Charlotte Brändström als Regisseur verantwortlich.

Das über mehrere Staffeln konzipierte Epos wird zum ersten Mal am Freitag, 2. September, in mehr als 240 Ländern und Hoheitsgebieten rund um die Welt und in mehreren Sprachversionen exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt, worauf jede Woche neue Folgen freigegeben werden.

Der Roman Der Herr der Ringe wurde in über 38 Sprachen übersetzt, und bisher wurden mehr als 150 Millionen Exemplare des Buchs verkauft.

