Mainz (ots) -Putins Drohgebärden setzen nicht nur die Ukraine in Alarmbereitschaft, sondern führen auch im Baltikum zu großen Sorgen. Wie die Menschen dort auf die Ukrainekrise blicken, darüber berichtet das "auslandsjournal" am Mittwoch, 16. Februar 2022, 22.20 Uhr im ZDF. Moderatorin Antje Pieper ist in Estland unterwegs, trifft Premierministerin Kaja Kallas zum Gespräch, ist bei einer Heimatwehrübung mit NATO-Unterstützung zu Gast und erkundet die Stimmung bei der großen russischen Minderheit im Land.In der Ostukraine, entlang der Grenze zu Russland, war zuletzt ZDF-Reporterin Anna Feist unterwegs und ging der Frage nach, was Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Truppenaufmarsch im Grenzgebiet vorhat. Ihre "auslandsjournal"-Dokumentation "Frontland - Unterwegs in der Ostukraine" ist ab Dienstag, 15. Februar 2022, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek sowie in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 2022, 1.00 Uhr, im ZDF zu sehen.Reporterin Anna Feist reist in der "auslandsjournal"-Dokumentation entlang von Putins möglichen Invasionszielen nach Slowia\u0144sk, Charkiw, Mariupol und Odessa. Es kommen die Menschen zu Wort - mit ihrer Angst vor einem Krieg, aber auch mit ihrer Hoffnung, dass der große Konflikt doch noch ausbleibt.