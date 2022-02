Der Handel mit den Aktien des Unternehmens wird heute, am 14. Februar 2022, unter den Tickersymbolen NRGV und NRGV WS aufgenommen

Der Börsengang folgt auf den erfolgreichen Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses mit Novus Capital Corporation II

Die Transaktion bringt einen Bruttoerlös von rund 235 Millionen US-Dollar; hinzu kommen 107 Millionen US-Dollar aus der kürzlich angekündigten Series C und 50 Millionen US-Dollar aus einer Lizenzgebühr von Atlas Renewable, um die Umsetzung der Wachstumsstrategie zu finanzieren

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) ("Energy Vault"), ein Unternehmen, das nachhaltige Energiespeicherlösungen für Stromnetze entwickelt, ist nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses mit Novus Capital Corporation II seit heute, den 14. Februar 2022, an der Börse notiert.

Robert Piconi, Chief Executive Officer von Energy Vault, sagte: "Wir freuen uns über den Beginn dieses spannenden neuen Kapitels in der Geschichte von Energy Vault mit Blick auf den Übergang zu einem börsennotierten Unternehmen. Zusammen mit den anderen strategischen Partnerschaften, die wir mit einigen der größten Energie- und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt geschlossen haben, bieten uns die Erlöse aus dieser Transaktion eine ausgezeichnete Ausgangsposition, um den Unternehmenswert zu steigern und unsere Wachstumsstrategie umzusetzen. Ich möchte all unseren Mitarbeitern, Partnern und Investoren dafür danken, dass sie uns bei unserer Mission helfen, die Dekarbonisierung für eine erneuerbare Welt voranzubringen."

Firmenüberblick

Energy Vault entwickelt nachhaltige Energiespeicherlösungen für Stromnetze, um den Übergang zu einem CO2-freien, belastbaren Stromnetz voranzubringen. Energy Vault hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft durch die Entwicklung nachhaltiger und wirtschaftlicher Energiespeichertechnologien zu beschleunigen. Zu diesem Zweck entwickelt Energy Vault eigene Energiespeichertechnologien und Softwarelösungen für das Energiemanagement basierend auf künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlichen Optimierungsalgorithmen, um sowohl Erzeugungs- als auch Speichertechnologien zu steuern und zu optimieren, sowie eine flexible Plattform zur Integration von Energiespeichern, die sich zur Ergänzung jeder zugrunde liegenden Speichertechnologie eignet. Das Lösungsportfolio von Energy Vault soll Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher dabei unterstützen, ihre Stromgestehungskosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten.

Die auf der Schwerkraft basierenden Lösungen von Energy Vault gründen auf den wohlverstandenen physikalischen und anlagentechnischen Grundlagen von Wasser-Pumpspeicherkraftwerken, wobei das Wasser jedoch durch speziell angefertigte Verbundblöcke oder "mobile Massen" ersetzt wird, die aus kostengünstigen und lokal beschafften Materialien wie etwa lokalem Erdreich, Abraum aus Bergwerken, Kohleverbrennungsrückständen (Kohleasche) und ausgemusterten Windturbinen-Rotorblättern am Ende ihrer Lebensdauer hergestellt werden können.

Darüber hinaus sollen die EVx-Systeme von Energy Vault die Umwelt- und Lieferkettenrisiken minimieren und gleichzeitig die Zahl der Arbeitsplätze in den Gemeinden, in denen die Systeme gebaut werden, erhöhen, während 50 bis 75 der Speicher-Investitionen der lokalen Wirtschaft zugutekommen sollen in Form von Bauverträgen für den Bau der EVx-Strukturen, die Herstellung der Verbundsteine vor Ort sowie laufende Wartungsverträge während des Betriebs der Anlagen im Laufe der Zeit. Die Systeme arbeiten automatisiert und sind mit einer fortschrittlichen Computersteuerung und einer Bildverarbeitungssoftware ausgestattet, die die Lade- und Entladezyklen koordinieren und dabei eine große Bandbreite verschiedener Speicherzeiträume von 2 Stunden bis zu 12 Stunden oder mehr abdecken.

Nach der Ankündigung von Investitionen und Kooperationen im Bereich Energiespeicher im Jahr 2021 durch die Branchenführer Saudi Aramco Energy Ventures und Enel Green Power, darunter ein gemeinsames Entwicklungsprojekt zur Aufbereitung und sinnvollen Wiederverwertung von Glasfasern aus ausgemusterten Windturbinen-Rotorblättern mit Enel, setzte Energy Vault seine globalen kommerziellen Fortschritte sowie die Marktstrategie im Rahmen folgender Maßnahmen fort:

Strategische Partnerschaft mit Atlas Renewable, eine Lizenz- und Lizenzgebührenvereinbarung für die Speicherung erneuerbarer Energien mit Atlas Renewable LLC ("Atlas Renewable") und deren Hauptinvestor China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), einem internationalen Unternehmen für Umweltmanagement und Abfallaufbereitung, das im Bereich intelligenter kommunaler Umweltdienstleistungen, Recycling und Verwertung von Wertstoffen sowie kohlenstofffreien sauberen Energietechnologien tätig ist. Atlas Renewable investierte 50 Millionen US-Dollar für die Aufstockung der Privatplatzierung ("PIPE") von 150 Millionen auf 200 Millionen US-Dollar und erklärte sich zur Zahlung einer weiteren Lizenzgebühr von 50 Millionen US-Dollar für die Nutzung und den Einsatz der auf Schwerkraft basierenden Speichertechnologie von Energy Vault in Festlandchina, Hongkong und Macau bereit, die 2022 fällig wird.

Strategische Allianz für die Speicherung erneuerbarer Energien mit Korea Zinc Co., Ltd., einem weltweit führenden Unternehmen in der Hüttenproduktion von Nichteisenmetallen, darunter führenden Positionen in den Bereichen Zink, Blei, Silber und dem seltenen Metall Indium. Die Partnerschaft unterstützt die Strategie von Korea Zinc, seine Raffinerie- und Schmelzbetriebe zu dekarbonisieren, die sich zunächst auf die hundertprozentige Tochtergesellschaft Sun Metals Corporation Pty. Ltd. konzentrieren wird. Die Unternehmen werden die Projektabwicklung voraussichtlich Mitte 2022 starten. Neben der strategischen Partnerschaft hat Korea Zinc 50 Millionen US-Dollar in die PIPE investiert und damit die PIPE von 100 Millionen US-Dollar, die im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss angekündigt wurde, aufgestockt.

Kooperation mit BHP, einem führenden Rohstoffunternehmen, das den Fokus auf den Einsatz und die Implementierung von Energiespeicherlösungen von Energy Vault in den wichtigsten Betrieben von BHP und weiteren möglichen Anwendungen der Technologie setzen wird. Die Parteien haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um die Anwendung der Technologie von Energy Vault zur Unterstützung der Stromversorgung und Energiespeicherung in bestimmten Anlagen von BHP zu untersuchen und gleichzeitig Möglichkeiten für neue Anwendungen zu erkunden, die für das Geschäft von BHP relevant sind.

Vereinbarung über ein Energiespeichersystem mit DG Fuels LLC, einem aufstrebenden Marktführer im Bereich des erneuerbaren Wasserstoffs und der biogenen, synthetischen, nachhaltigen Flugkraftstoffe und Dieselkraftstoffe. In der Vereinbarung hat Energy Vault zugestimmt, 1,6 Gigawattstunden (GWh) an Energiespeicherkapazität zur Unterstützung von DG Fuels in mehreren Projekten bereitzustellen, wobei das erste Projekt mit 500 Megawattstunden (MWh) in Louisiana realisiert werden soll. Energy Vault rechnet damit, dass diese Vereinbarung Einnahmen von bis zu 520 Millionen US-Dollar für die drei Projekte generieren wird, von denen das erste voraussichtlich Mitte 2022 anlaufen wird.

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt nachhaltige Energiespeicherlösungen, die das weltweite Konzept der Energiespeicherung für Versorgungsunternehmen zur Gewährleistung der Netzstabilität transformieren. Die firmeneigene schwerkraftbasierte Energiespeichertechnologie und Plattform für das Management und die Integration von Energiespeichern des Unternehmens sollen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher dabei unterstützen, ihre Stromgestehungskosten deutlich zu senken und zugleich die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die Fähigkeit, Abfallstoffe für eine sinnvolle Wiederverwendung zu integrieren, erleichtert Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und beschleunigt gleichzeitig den Umstieg auf saubere Energie für seine Kunden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Begriffen wie "glauben", "können", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "prognistizieren", "beabsichtigen", "erwarten", "sollte", "würde", "planen", "vorhersagen", "Potenzial", "scheinen", "anstreben", "künftig", "Ausblick", "konzipiert" und ähnlichen Ausdrücken begleitet, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten und keine Aussagen über historische Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses, das Wettbewerbsumfeld und die erwartete künftige Leistung (einschließlich künftiger Einnahmen, Pro-forma-Unternehmenswert und Cash-Saldo) und Marktchancen von Energy Vault.

Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung von Energy Vault und sind keine Vorhersagen der tatsächlichen Performance. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von Investoren nicht als solche betrachtet werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und werden von Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb des Einflussbereichs von Energy Vault.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, darunter das Unvermögen, die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu realisieren; das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und Operationen von Energy Vault infolge des Vollzugs des Unternehmenszusammenschlusses beeinträchtigt; die Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss; Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; die Möglichkeit, dass Energy Vault durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbliche Faktoren Nachteile erwachsen; Risiken im Zusammenhang mit dem Rollout des Geschäfts von Energy Vault und dem Zeitpunkt der erwarteten geschäftlichen Meilensteine; Risiken im Zusammenhang mit dem Unvermögen oder der mangelnden Bereitschaft der Kunden von Energy Vault, die Kaufverträge zu erfüllen; die Nachfrage nach erneuerbarer Energie; die Fähigkeit von Energy Vault, seine Lösung zu vermarkten und zu verkaufen; die Fähigkeit, endgültige vertragliche Vereinbarungen mit potenziellen Kunden auszuhandeln; die Auswirkungen von konkurrierenden Technologien; die Fähigkeit, ausreichende Materiallieferungen zu erhalten; unerwartete Kosten; die Auswirkungen von Covid-19; die globalen wirtschaftlichen Bedingungen; die Fähigkeit, Installationszeitpläne einzuhalten; Bau- und Genehmigungsverzögerungen und damit verbundene Kostensteigerungen; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das künftige Geschäft von Energy Vault und die Faktoren, die in der Registrierungserklärung von Energy Vault auf Formular S-4 in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss unter der Überschrift "Risikofaktoren" und im Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr unter der Überschrift "Risikofaktoren" sowie in anderen bei der SEC eingereichten oder einzureichenden Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind.

