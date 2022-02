Die Zahl der Versicherungsansprüche mit Virtual-Reality-Zusammenhang hat 2021 deutlich zugenommen. Am häufigsten gehen Fernseher zu Bruch. Der Bösewicht wurde gerade mit einem gezielten Faustschlag außer Gefecht gesetzt, aber was hat die Hand da gerade tatsächlich berührt? Es war die Blumenvase - und die ist in der Realität tatsächlich zu Bruch gegangen. Mit einer Virtual-Reality-Brille auf der Nase taucht der oder die User:in in eine andere Welt ein - der Körper bleibt allerdings in der tatsächlichen Umgebung und kann da Schaden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...