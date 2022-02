DJ Aktien Schweiz mit Ukraine-Sorgen sehr schwach - Clariant brechen ein

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Montag tiefrot aus dem Handel gegangen. Händler verwiesen auf den Ukraine-Konflikt. Auslöser des Ausverkaufs waren Aussagen des nationalen Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, der davor gewarnt hatte, dass Russland noch vor dem Ende der Olympischen Spiele einen Angriff auf die Ukraine starten könnte. Ein Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Pendant Wladimir Putin am Wochenende hatte keine konkreten Ergebnisse geliefert. Gesucht waren "sichere Häfen" wie Anleihen, Gold und auch der Franken, der zum Euro deutlich zulegte. Der feste Franken belastete den eidgenössischen Aktienmarkt zusätzlich.

Entspannungssignale durch den russischen Außenminister Sergej Lawrow bremsten die Talfahrt der europäischen Börsen nur moderat. Der SMI verlor 1,7 Prozent auf 12.026 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 51,44 (zuvor: 43,05) Millionen Aktien.

Bankenwerte zeigten sich europaweit mit hohen Abgaben von 3,3 Prozent und stellten die schwächste Branche. Credit Suisse (-3,5%), UBS (-2,8%) und Julius Bär (-4%) sackten in der Schweiz deutlich ab. Vor allem die gestiegenen geopolitischen Risiken wurden als Grund für die Abschläge genannt, aber auch die Zinserhöhungserwartung an die EZB hatten am Wochenende einen kleinen Dämpfer erhalten. Die Analysten der Bank of America stuften den Sektor etwas negativer ein. Dem breiten Ausverkauf entzogen sich Swatch. Nach einer Hochstufung durch Bank of America auf "Kaufen" um zwei Stufen schlossen die Titel des Uhrenkonzerns gegen den schwachen Markttrend mit einem Aufschlag von 4,5 Prozent.

Clariant brachen um 16 Prozent ein. Der Spezialchemiekonzern verschob die Vorlage seiner Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021, weil die Buchhaltung der vergangenen beiden Jahre überprüft wird. Unter anderem werde geprüft, ob Mitarbeiter Rückstellungen und Abgrenzungen falsch verbucht hätten, um die Ergebnisse der Clariant AG so zu steuern, dass interne und externe Ziele erreicht würden, hieß es.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2022 11:41 ET (16:41 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.