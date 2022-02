LONDON, Feb. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- London North Eastern Railway (LNER) ist stolz darauf, die Fertigstellung ihrer neuen internationalen Website bekanntzugeben, die das Reisen für ausländische Touristen einfacher und geschickter macht.

Der Start der neuen Website überschneidet sich mit der Aufhebung der Testpflicht vor Antritt der Reise und der Quarantänebestimmungen für Geimpfte, die in England oder in Schottland ab dem 11. Februar 2022 eintreffen.



Mit diesem Schritt erweitert die LNER ihren globalen Markt. Kunden in 10 Ländern, einschließlich China, Japan, Spanien, Südkorea und Italien, sind unter den ersten, die von der direkten Online-Buchung profitieren.



Die neue Such- und Buchungsmaschine der LNER bietet internationalen Kunden aus diesen Ländern die Option, Bahnfahrkarten in ihrer Sprache und Währung zu kaufen. Die Website LNER.co.uk erkennt automatisch Kunden, die von außerhalb Großbritanniens suchen, und leitet sie auf eine individuell angepasste Website weiter, die ihnen eine verbesserte Online-Buchung bietet. Der Start der Website erfolgt zeitgleich mit der Wiedereinführung des vollständigen Fahrplans der LNER, mit Ausnahme geplanter Bauarbeiten. Somit können Kunden Reiseziele auf der gesamten mehr als 1.500 km langen East-Coast-Route entdecken.



LNER hat an der Entwicklung der Website mit dem Reisetechnologieunternehmen und Bahntransport-Händler Omio zusammengearbeitet. Die Website kann in bis zu 20 Sprachen und 26 Währungen betrieben werden, darunter Euro, koreanische Won und japanische Yen, oder mit einer im Heimatland anerkannten Zahlungsmethode.



David Horne, Managing Director bei LNER, sagte: "Es ist unsere Mission, das Reisen mit der Bahn zu transformieren und mehr Menschen dazu zu inspirieren, die Schönheit von England und Schottland mit unseren Azuma-Zügen von Weltklasse zu erkunden. Der Start unserer internationalen Website bedeutet, dass wir unseren Kunden auf ihrer gesamten Reise das bestmögliche Erlebnis bieten - angefangen mit dem Moment, in dem sie eine Reservierung tätigen wollen, über ihre Reise im Zug bis hin zu ihrer Ankunft am Reiseziel."



"Wir sehen weiterhin eine große Nachfrage von Kunden, die mit LNER Freizeitreisen unternehmen wollen, was zu einer deutlichen Erholung nach der Pandemie beiträgt. Dank unserer neuen internationalen Website wird es künftig für noch mehr ausländische Besucher einfacher sein, mit LNER zu reisen und unsere fantastischen Reiseziele zu erkunden."



Daten des Office for National Statistics zeigen, dass es im Jahr 2019 40,9 Millionen Besuche im Vereinigten Königreich gab, wobei Besucher aus dem Ausland 28,4 Milliarden GPB ausgaben und fast ein Viertel von ihnen während ihres Aufenthalts mit dem Zug reisten.



Viele der wichtigsten touristischen Reiseziele liegen an der East-Coast-Route der LNER, einschließlich London, Edinburgh, Leeds, York, Newcastle und Inverness. Die LNER-Route führt auch durch einige der spektakulärsten Landschaften des Landes, vom Schottischen Hochland bis zur Küste von Northumberland und den zahlreichen Städten und Ortschaften entlang der Strecke.



Zahlen des Office of Rail and Road zeigten darüber hinaus, dass sich die Anzahl der LNER-Kunden von Juli bis September 2021 auf 89,6 Prozent im Vergleich zu präpandemischen Werten erholte, also fast 20 Prozentpunkte mehr als bei jedem anderen Betreiber. Die LNER arbeitet hart daran, auf diesem Erfolg aufzubauen.



Sally Balcombe, Chief Executive bei VisitBritain sagte: "Diese neue Initiative wird dazu beitragen, zukünftige Buchungen anzukurbeln, indem sie es für internationale Besucher sehr viel einfacher macht, ihre Reisen zu planen. Die Beseitigung von Hindernissen beim Reisen schafft zudem eine Willkommenskultur und wird Besucher dazu inspirieren, mehr zu erkunden, weiter zu reisen und länger zu bleiben. Das wiederum wird dazu beitragen, den Tourismus in weiteren Teilen des Landes zu fördern und die lokale Wirtschaft zu unterstützen."



Auch VisitScotland begrüßt diese Entwicklung. Daten von 2019, also vor der Pandemie, belegen, dass es in Schottland 3,4 Millionen internationale Übernachtungsgäste gab, von denen etwa ein Drittel aus Europa kamen. Die internationalen Übernachtungsgäste gaben 2,5 Milliarden GBP aus, 36 Prozent von ihnen kamen aus Europa.



Malcolm Roughead, Chief Executive von VisitScotland, sagte: "Wir begrüßen die Einrichtung der neuen internationalen Website der LNER, die Besuchern Buchungen und Bahnreisen leichter macht. Bahnreisen spielen eine zentrale Rolle dabei, Schottland als ein nachhaltiges Reiseziel aufzubauen. Wir unterstützen alle Maßnahmen, die ihre Nutzung fördern und gleichzeitig dazu beitragen, den Tourismus in Schottland anzukurbeln, während er sich von den Folgen von COVID-19 erholt."



Die LNER begrüßt sogar noch mehr zurückkehrende Kunden - auf vielfache Weise. Mit "Seat Sure" können Kunden sicher sein, dass sie auf der gesamten Reise einen bequemen Sitzplatz haben. An Bord können sie die einzigartige Gastfreundschaft und den hervorragenden Kundendienst der LNER genießen, zusammen mit einem breit gefächerten Angebot an Speisen und Getränken, die aus lokaler Produktion entlang der Strecke stammen, und die den Fahrgästen sowohl in der ersten Klasse als auch der Standard-Klasse an ihrem Sitzplatz serviert werden.



Für Besucher und Kunden, die nach Inspirationen für umweltfreundliche Optionen suchen, hat die LNER eine "Green Guide" eingeführt, die die besten Orte zum Übernachten, Essen und Trinken auf Reisen nach London, Newcastle oder Edinburgh empfiehlt. https://www.lner.co.uk/our-destinations/travel-inspiration/green-guides/



LNERs neue Azuma-Flotte bietet signifikante, umweltfreundliche Vorteile, da die Züge auf dem Großteil der East-Coast-Route elektrische Oberleitungen nutzen, und somit die grünste Variante motorisierten öffentlichen Verkehrs darstellen.



Um sicherzustellen, dass Kunden mit Zuversicht reisen können, wird ein verbessertes Reinigungsprogramm an den Bahnhöfen unter LNER-Management und in den Zügen durchgeführt.



Zusätzliche Informationen:

Die bi-modale Azuma-Flotte von LNER wird auf dem Großteil der East-Coast-Route durch elektrische Oberleitungen betrieben, die 96 Prozent der Kundenkilometer ausmachen, und schaltet nach Bedarf auf Dieselkraft um.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2019 wurden 49 Millionen Liter Diesel eingespart.

Die Forschung zeigt, dass ein Azuma-Zug auf einer Reise zwischen Edinburgh und London 97 Prozent weniger Emissionen ausstößt als ein Kurzstreckenflugzeug bei einer Reise der gleichen Länge.

Über LNER

London North Eastern Railway (LNER) ist auf einer Mission, Bahnreisen für die Kunden und den Communities, denen wir dienen, zu transformieren. Unsere neue, moderne Azuma-Zugflotte wird die Tradition von LNER fortsetzen, neue, höhere Standards in Bezug auf Komfort, Zuverlässigkeit und Kundenerlebnis zu setzen. LNER hält an mehr als 50 Bahnhöfen entlang der East-Coast-Route mit einer Länge von über 1.500 km, einschließlich großer Städte und Gemeinden zwischen London, den East Midlands, Yorkshire, Nordostengland und Schottland.