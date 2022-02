Die Schwäche des Euro in den vergangenen Monaten, aber auch seit der Finanzkrise 2008/2009 wird perspektivisch nicht nur gegen den Schweizer Franken und den US-Dollar, sondern auch aus asiatischer Sicht in der Entwicklung gegen den Singapur-Dollar deutlich. Ein näherer Blick ergibt, dass der Singapur-Dollar auch für in Euro gehaltenes Kapital zu einer verstärkten Fluchtwährung werden könnte. Die "Schweiz Asiens" bietet dabei nicht nur institutionenökonomisch Vorteile. Aus charttechnischer Perspektive sollte man die zentrale Marke von ...

