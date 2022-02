HAI ROBOTICS präsentiert sein intelligentes Lagersystem HAIPICK erstmals in Europa über seinen globalen Partner und renommierten Systemintegrator Savoye. Das HAIPICK-System, ein Vorreiter für die Materialtransport-Lösung "Totes-to-Person" (Kleinladungsträger zur Person), wird im Log!Ville präsentiert, einem Demonstrationszentrum zur Förderung innovativer Logistiklösungen in Belgien.

Erstes HAIPICK-Demo-Center in Europa

Dieser wichtige Schritt symbolisiert die gemeinsamen Bemühungen um die Förderung effizienter Lösungen für die Goods-to-Person-Lagerlogistik durch die beiden Parteien, die sich zusammengetan haben, um den globalen Lagerbetreibern konsolidierte Vorteile zu bieten.

Das HAIPICK-System ist eine innovative Logistiklösung, bei der autonome Case-Handling-Roboter (ACR) eingesetzt werden, um Behälter zu sammeln und sie zu einer Goods-to-Person-Kommissionierstation zu befördern. Die völlig neuartige Lösung kombiniert ACRs, die Kleinladungsträger und Kartons aus 5 bis 7 Meter langen Regalen aufnehmen und platzieren, mit den Savoye-eigenen Systemen wie z.B. den X-PTS-Kommissionierstationen.

Die HAIPICK-Lösung ist flexibel, skalierbar und in kurzer Zeit zu installieren. Nach Angaben von Savoye geht die Installation eines HAIPICK-Systems unglaublich schnell vonstatten. Die Demo-Anlage war bereits nach einer Woche betriebsbereit. Sie besteht aus zwei 4,2 Meter hohen Regalen, einem Roboter und einer Kommissionierstation nicht in Originalgröße, aber groß genug, um die Funktionsweise und die Vorteile des Systems zu demonstrieren.

Die Lösung ist für mittelgroße und große Unternehmen mit langsamen und mittelschnellen Kommissioniervorgängen mit einer mittleren bis großen Anzahl von Lagereinheiten (Stock Keeping Units, SKUs) vorgesehen. Es handelt sich also um das Marktsegment zwischen manuellen Kommissionierungs- und Shuttlesystemen. Einer der wichtigsten Vorteile besteht darin, dass das System skalierbar ist und mit dem Unternehmen wachsen kann.

Strategische Partnerschaft

Im September 2021 kündigten HAI ROBOTICS und Savoy eine strategische Partnerschaft an, um die automatisierte Lagertechnologie für die Lieferketten in Europa und anderen Teilen der Welt zugänglich zu machen. Durch die Partnerschaft sollen die Expertise von Savoye im Bereich der Lieferketten- und Lagerautomatisierung und die Lösungspalette von HAI ROBOTICS im Bereich Goods-to-Person genutzt werden, um den hohen Anforderungen von Lagern und Produktionsbetrieben gerecht zu werden.

Fakten zu HAIPICK

Kurze Bereitstellungszeit und 100% Erfolgsquote Volle Einhaltung der lokalen EU-Vorschriften und CE-Normen, mehr als 300 erfolgreiche Implementierungen.

Effizienz und Präzision Durchsatzsteigerung um 300%, Optimierung der Immobiliennutzung, 99,9% Genauigkeit.

Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit Bestehende Standorte laufen seit 3 Jahren, jährliche Instandhaltung der Anlagen.

Flexibilität und Skalierbarkeit Einfache Skalierbarkeit von wenigen bis zu Hunderten von Robotern; Kombination mit anderen fahrerlosen Transportsystemen (FTS), autonomen mobilen Robotern (AMR) und anderen Lagermanagement-Softwarelösungen.

Sie können Log!Ville besuchen und die Demo-Installation live erleben.

Weitere Informationen finden Sie auf www.hairobotics.com

Über Savoye

Savoye ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung, Fertigung (Europa und USA) und Integration von Intralogistikmaschinen und automatisierten Robotersystemen sowie in der Bereitstellung von Softwarelösungen für die Supply Chain Execution. Savoye bietet ein umfassendes Angebot an Lösungen, die den Anforderungen von Logistikunternehmen von den einfachsten bis zu den komplexesten gerecht werden und sowohl KMU als auch Großkunden bedienen.

Savoye ist in 40 Ländern mit einem großen Portfolio von Lösungen präsent, in denen Hard- und Software entsprechend den Kundenbedürfnissen kombiniert werden, beispielsweise für manuelle, halbmechanische, mechanisierte, hochgradig automatisierte oder robotergestützte Anlagen.

Über HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, ein Pionier auf dem Gebiet der autonomen Case-Handling-Roboter (ACR), hat es sich zur Aufgabe gemacht, effiziente, intelligente, flexible und maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerautomatisierung unter Einsatz von Robotertechnologie und KI-Algorithmen zur Verfügung zu stellen. Ziel des Unternehmens ist es, für jede Fabrik und jedes Logistiklager einen Mehrwert zu schaffen.

Das im Jahr 2015 unabhängig entwickelte HAIPICK ACR-System ist das weltweit erste seiner Art.

HAI ROBOTICS wurde 2016 gegründet, unterhält seinen Hauptsitz in Shenzhen (China) und hat sechs Tochtergesellschaften in Hongkong SAR, Japan, Singapur, den USA und den Niederlanden aufgebaut, die Kunden aus mehr als 30 Ländern und Regionen bedienen. Das Unternehmen mit mehr als 1.300 Teammitgliedern hat weltweit über 600 Patente für bedeutende geistige Eigentumsrechte in den Bereichen Positionsbestimmung, Robotersteuerung und Lagermanagement erworben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

