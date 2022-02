Zugegeben, die Überschrift ist etwas gemein und sie dürfte bei manch einem falsche Schlüsse im Kopf entstehen lassen. Tatsächlich scheint es aber so, als würde Tesla bereits mit der Produktion in einer deutschen Fabrik begonnen haben. Die steht jedoch nicht in Brandenburg und sie ist auch deutlich kleiner als die dort entstehende Gigafactory."teslamag.de" berichtet am Wochenende nach Hinweisen von Lesern darüber, dass Teslas Standort in der Eifel wohl bereits seit einiger Zeit fertig ist und dort auch schon die Produktion begonnen haben ...

