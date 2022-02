Nachdem das Cardano-Netzwerk jahrelang nur für den nativen ADA-Token gedient hatte, wächst das Ökosystem seit rund einem halben Jahr immens. Die dezentrale Exchange Sundaeswap entwickelt sich zu einem vollen Erfolg. Sundaeswap, eine dezentrale Exchange auf der Cardano-Blockchain, hat einen Meilenstein erreicht und weist nun investierte Token im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar auf. Der sogenannte "Total Value Locked" (TVL) ist der Gesamtwert der Krypto-Assets, die in einem dezentralen Finanzprotokoll (DeFi) - oder in DeFi-Protokollen im allgemeinen - angelegt sind. Der Wert hat sich zu ...

