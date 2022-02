Roblox beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 68,57 USD. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Roblox, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund zwanzig Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 82,45 USD liegt dieses Hoch. Bei Roblox geht es jetzt also besonders hoch her!

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...