Berlin - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch für die Ausarbeitung eines Corona-Lockerungsplans ausgesprochen. "Die Gesellschaft braucht einen Plan für schrittweise Lockerungen, diesen aber selbstverständlich mit Augenmaß", sagte DKG-Vorstandsvorsitzender Gerald Gaß dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).



"Dies gilt vor allem auch, weil die Zahlen ja erkennen lassen, dass wir auch den Scheitelpunkt der Omikron-Welle überschritten haben." Zwar nehme die Belegung mit Corona-positiv getesteten Patienten auf den Normalstationen aktuell noch zu, von den Höchstwerten der Intensivbelastung zum Jahreswechsel sei man aber weit entfernt. "Die Situation ist belastend, vor allem nach zwei Jahren Pandemie", sagte Gaß dund wies darauf hin, dass in den Kliniken kein Regelbetrieb herrscht. "Aber die Versorgung ist sichergestellt, eine flächendeckende Überlastung droht in den kommenden Wochen nicht."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de