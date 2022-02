Condor Gold geht weiter vorwärts in Richtung Produktion und per Ende März kommt die definitive Machbarkeitsstudie die dann die Projektfinanzierung einleitet. Aktie ist eindeutig zu günstig.

Liebe Leserinnen und Leser!

Das wichtigste vorneweg: Mittlerweile hat sich Condor Gold mit seinem Flaggschiff-Projekt ‚La India' zu einer baureifen, vollständig genehmigten Goldproduktion in Nicaragua weiterentwickelt. Nur noch wenige Schritte fehlen bis zur kompletten Erschließung der Goldmine

Das fast 590 km² große Projekt befindet sich im Minendistrikt La India und beherbergt unter anderem die gleichnamige historische Goldmine La India, die zwischen 1938 und 1956 schätzungsweise 576.000 Unzen Gold aus 1,7 Mio. Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 13,4 g/t produzierte. Auf dem Höhepunkt der Produktion im Jahr 1953 zeigen die Minenaufzeichnungen eine Jahresproduktion von fast 42.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 11,8 g/t. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung für das Projektgebiet umfasst gemäß NI 43-101 eine angezeigte Mineralressource von 9,85 Mio. Tonnen mit 3,6 g/t Gold (1,14 Mio. Unzen Gold), sowie eine abgeleitete Mineralressource von 8,48 Mio. Tonnen mit 4,3 g/t (1,23 Mio. Unzen Gold), die wahrscheinlich eine wirtschaftliche Mineralreserve von 6,9 Mio. Tonnen mit 3,0 g/t Gold für 675.000 Unzen Gold enthält. All dies ist in einem Radius von 9 km innerhalb des Projektgebiets La India enthalten. Von den oben genannten Ressourcen sind über 1,12 Millionen Unzen Gold vollständig zur Produktion zugelassen:

La India Tagebau 905.000 oz Gold mit 3,1g/t Gold

Mestiza-Tagebau 121.000 Unzen Gold mit 8,6 g/t Gold

America-Tagebau 97.000 Unzen Gold mit 3,8 g/t Gold

Anfängliche Erwartungen gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Übertage-Produktion von etwa 100.000 Unzen Gold im ‚Base Case Szenario' über 8 Jahre aus, die durch das ‚Upside Case Szenario' mit einer Produktion, inklusive Untertage, von etwa 150.000 Unzen Gold im über 9 Minenlebensjahre im Laufe der Zeit noch gesteigert werden kann. Die CAPEX im Basisfall beläuft sich auf extrem wirtschaftliche 125 Millionen USD und die AISC sollen im Basisfall bei ca. 900 USD pro Unze liegen.

Bereits jetzt verfügt Condor Gold über eine vollausgestatte und brandneue SAG Mühle (2.300 Tonnen pro Tag), die man für 6,5 Millionen USD First Majestic Silver abkaufen konnte. 90% der Komponenten befinden sich aktuell schon in Nicaragua. Dadurch dass wichtige Umweltgenehmigung für die Erschließung, den Bau und den Betrieb einer Aufbereitungsanlage bereits erteilt wurden, konnten bedeutende Risiken bereits eliminiert werden. Der zukünftige Goldproduzent befindet sich in der letzten Phase der Machbarkeitsstudie zur Erschließung einer Goldmine im Tagebau und im Untertagebau. Nun ist das Ziel von Condor Gold die neu gestaltete Infrastruktur des Minengeländes für den La India Open Pit bis zu einer bankfähigen Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Darüber hinaus muss das Unternehmen gemäß den Bedingungen der Umweltgenehmigung bei MARENA die endgültigen technischen Entwürfe für mehrere Schlüsselkomponenten der Mine vor dem Bau einreichen. Vorbehaltlich der Finanzierung, des Abschlusses einer BFS und der Fertigstellung der endgültigen technischen Entwürfe wird der Baubeginn voraussichtlich innerhalb von 18 Monaten nach Erteilung der Umweltgenehmigung erfolgen. Die Bauzeit wird voraussichtlich 18 bis 24 Monate betragen.

Das weitere Lizenzgebiet verfügt über ein beträchtliches Explorationspotenzial, das im Laufe der Zeit die Möglichkeit bieten könnte, die Ressourcenbasis zu erweitern und die Produktion zu vergrößern oder auszuweiten. Condor Gold spricht hier von einem 5 Millionen Unzen Gold großen Goldgebiet bei La India. Eine erste Ermutigung für dieses Potenzial bietet die im September 2021 gemeldete Entdeckung eines offenbar intakten vertikalen epithermalen Mineralisierungssystems auf der Abwärtsseite von Verwerfungen, die südlich des derzeit geplanten Abbaugebiets bei La India liegen. Zur weiteren Exploration und Ressourcensteigerung sind bereits weitere 30.000 - 40.000 Bohrmeter in Aussicht, die aber noch nicht final geplant sind. Diese sollen aus dem zukünftigen Cashflow finanziert werden.

Condor Gold verfügt mit seinen größten Shareholdern (Jim Mellon 19%, Nicaragua Milling Company 4,9%, Oracle Investments 3,8% und Mark Child 2,9%) über eine stabile Aktionärsbasis, die den weiteren Weg gemeinsam beschreiten wollen.

Fazit:

Der nächste wichtige Meilenstein zur bevorstehenden Goldproduktion für Condor Gold wird die bankfähige Machbarkeitsstudie sein. Sobald die Finanzierung steht geht es mit großen Schritten zum Bau der Mine, so dass schon bald das erste Gold produziert werden kann. Die Analysten von SP Angel versehen ihr Research von Condor Gold mit einem BUY-Rating und einem Preisziel von 91 Pence. Dies spiegelt eindrucksvoll die derzeitige Unterbewertung und das zukünftige Potential zum aktuellen Kurs von ca. 30 Pence wider.

