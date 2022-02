Tokio (ots/PRNewswire) -Casio Computer Co., Ltd. hat heute die neuesten Modelle seiner Outdoor-Armbanduhren-Reihe PRO TREK präsentiert. Die neue PRW-61 ist die erste Casio-Uhr, die mit Biomasse-Kunststoffen aus erneuerbaren organischen Substanzen hergestellt wurde.Biomasse-Kunststoffe aus nachwachsenden Ressourcen ziehen als Material, das dazu beitragen kann, die Umweltbelastung durch Eindämmung der CO2-Emissionen zu verringern, große Aufmerksamkeit auf sich.Mit der PRW-61 werden in einer Casio-Uhr erstmals Kunststoffe aus Biomasse für Gehäuse, Band und Gehäuseboden verwendet. Die umweltfreundlichen Biomasse-Kunststoffe werden unter Verwendung von Materialien aus Rizinussamen und Mais sowie anderen Rohstoffen hergestellt. Casio ist stolz auf diese neue Materialanwendung in seinem Outdoor-Tool, der PRO TREK-Reihe für Naturliebhaber.Das Modell ist für den Einsatz im Freien geeignet und mit einem Dreifachsensor (digitaler Kompass, Barometer/Höhenmesser und Thermometer) sowie Multiband-6-Funkwellenempfang von 6 Sendestationen auf der ganzen Welt sowie der Tough Solar-Technologie ausgestattet, um eine stabile Stromversorgung für diese und andere Funktionen zu gewährleisten. Für eine optimale Lesbarkeit verfügt das Design über dicke Stabindizes, um Zeit, Richtung und andere Indikatoren auf einen Blick abzulesen, sowie über Schlitze über und unter dem Zifferblatt auf dem Band, mit denen die vom Sekundenzeiger angezeigte Kompassrichtung schnell abgelesen werden kann.Im Rahmen seiner Bemühungen um die Ziele für nachhaltige Entwicklung verfolgt Casio eine Reihe umweltfreundlicher Initiativen, darunter eine Verlagerung von Kunststoff- auf Recyclingpapier bei den Verpackungen für die PRW-61. In Zukunft wird sich Casio auch für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft einsetzen, indem es den Einsatz nachhaltiger Materialien auch auf die Gestaltung anderer Uhrenmodelle ausweitet.Modell FarbePRW-61Y-3 Khaki × SchwarzPRW-61Y-1B Schwarz × SchwarzPRW-61-1A Schwarz × Silber\u25a0Werbefilm: https://youtu.be/-5H_wb05-9AFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1740263/PRW_61Y_KV_0107.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1740265/PRW_61.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1740284/PRW_61Y_3JF_Bioplastics.jpgPressekontakt:CASIO PR,81-3-5334-4830,pr@casio.co.jp. Ihre Kontaktdaten werden für die Öffentlichkeitsarbeit unseres Unternehmens verwendet. Bevor Sie Anfragen senden,lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie unter der untenstehenden URL,die die Details zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten erläutert. https://world.casio.com/privacy/Original-Content von: CASIO COMPUTER CO., LTD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160680/5146631