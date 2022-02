Planview erzielt höchstmögliche Punktzahlen in den Bereichen strategische Planung und Portfoliomanagement, Innovationsfahrplan und Leistungskriterien

Planview, ein weltweit führendes Unternehmen für Portfolio- und Projektmanagementlösungen, ist heute in dem Bericht "The Forrester Wave: Strategic Portfolio Management Tools" zum ersten Quartal 2022 für Planview Enterprise One als "Marktführer" ausgezeichnet worden. Planview erzielte die höchstmöglichen Punktzahlen im Hinblick auf die Kriterien strategische Planung und Portfoliomanagement, Entscheidungsunterstützung, Unternehmensarchitektur, Integration, Leistung und Innovationsfahrplan.

Gemäß dem Bericht "haben Unternehmen während der Pandemie erkannt, dass Verbundenheit und Transparenz von allergrößter Bedeutung sind, um in schwierigen Situationen zu überleben oder besser noch zu gedeihen. Herkömmliche Methoden zur Identifizierung von Chancen und zur Priorisierung von Investitionen konnten sich nicht mehr auf separate Tabellenkalkulationen und PowerPoint stützen."

In dem Bericht steht auch, dass "Planview eine besondere Stärke bei der geschäftsorientierten, ergebnisbasierten Planung aufweist, wobei OKRs integriert wurden, um die Top-Down-Nachverfolgbarkeit bei der Wertmessung und die agile Unternehmensplanung in großem Maßstab zu unterstützen".

"Immer mehr Firmen streben danach, mit dem Wandel Schritt zu halten bzw. ihm voraus zu sein, was eine effektive, dynamische Planung erfordert, um den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden", so Louise K. Allen, Chief Product Officer von Planview. "Lösungen für das strategische Portfoliomanagement sind der Schlüssel zum Erfolg, um die Arbeit im gesamten Unternehmen zu verbinden, damit die Firmen agil vorgehen können."

Die Plattform von Planview ist darauf ausgelegt, eine dynamische Planung zu unterstützen, wenn Unternehmen strategische Initiativen priorisieren und umsetzen, die entscheidende Ergebnisse vorantreiben. Der Forrester-Bericht erläutert, dass der "Schwerpunkt [bei Planview] auf Planung und geschäftsorientierter Architektur bei Portfoliobüros und Geschäftsführern beliebt ist, während eine starke Visualisierung über Dashboards und Analysen den mit der Umsetzung Beauftragten wertvolle Erkenntnisse liefert".

Weitere Informationen erhalten Sie durch Herunterladen des Berichts "The Forrester Wave: Strategic Portfolio Management, Q1 2022".

