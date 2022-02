Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wenn es draußen trüb und kalt ist, macht es Spaß, den nächsten Urlaub zu planen. Doch die Corona-Pandemie bringt Beschränkungen mit sich. Was das für die Ferienplanung bedeutet, dazu Petra Terdenge:Sprecherin: Mit typischen Begleiterscheinungen der Pandemie müssen wir leben, zum Beispiel wenn im Urlaubsland Maskenpflicht herrscht, wenn wir Impfnachweise brauchen oder Schnelltests machen müssen. Auch wenn etwa die Hotelsauna wegen Corona geschlossen ist, können wir eine Pauschalreise deswegen nicht stornieren oder den Preis mindern, sagt Ute Essig von der Apotheken Umschau:O-Ton Ute Essig 14 sec."In der Regel ist das nur dann möglich, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspricht, die zum Buchungszeitraum noch nicht bestand. Oder wenn andere extreme Einschränkungen bestehen, die bei der Buchung nicht abzusehen waren."Sprecherin: In Zeiten der Pandemie ist das Risiko, dass der Urlaub nicht stattfinden kann, höher als sonst. Eine Versicherung kann helfen, wenn man zum Beispiel an Covid-19 erkrankt und die Reise nicht antreten kann:O-Ton Ute Essig 16 sec."Eine Reiserücktrittsversicherung ist in Zeiten von Corona sehr zu empfehlen, vor allem bei teuren Reisen. Bei den gängigen Policen ist üblicherweise auch eine Corona-Erkrankung mit abgedeckt. Bei Unklarheiten sollte man sich das schriftlich bestätigen lassen."Sprecherin: Doch die meisten Reiserücktrittsversicherungen greifen nur, wenn man krank wird. Was ist, wenn der Urlaub aus anderen Gründen platzt, zum Beispiel wegen eines positiven Corona-Tests?O-Ton Ute Essig 22 sec."Ein positiver Test ohne Symptome gilt nicht als Erkrankung. Wenn jemand deshalb in Quarantäne muss, leisten Versicherungen in der Regel nicht. Gegen dieses Risiko schützen spezielle Corona-Zusatzbausteine, die die meisten Versicherer gegen einen Aufpreis anbieten. Experten raten, diesen Baustein unbedingt mitzubuchen."Abmoderation: Darüber hinaus ist grundsätzlich eine Auslandsreisekrankenversicherung empfehlenswert, schreibt die Apotheken Umschau. Dabei sollte man darauf achten, dass diese im Falle eines Falls auch die Kosten eines Rücktransports übernimmt.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5146635