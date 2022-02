BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zu Kamila Walijewa:

"Der Fall zeigt, wie die Russen das Internationale Olympische Komitee an der Nase herumführen. Die Analyse der Dopingprobe von Walijewa wurde bis zu den Olympischen Spielen verschleppt, eine juristische Aufarbeitung somit unmöglich in der Kürze der Zeit. Und somit bleibt das Gefühl, dass die Zeiten, in denen Russland sich Medaillen mit Staatsdoping erkämpfte, längst nicht vorbei sind."/ra/DP/men