DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. Februar

=== 07:05 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q, Heerlen *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -43.300 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,1% 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar *** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, Online-HV 10:30 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Online-PK zum Frühjahrsgutachten des Rates der Immobilienweisen *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: 56,0 Punkte zuvor: 51,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -10,8 Punkte zuvor: -10,2 Punkte *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+4,6% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+4,6% gg Vj 3. Quartal: +2,3% gg Vq/+3,9% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: 11 zuvor: -0,7 *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 20:15 US/Bankenausschuss des Senats, Abstimmung über die Kandidaten für den Federal Reserve Board, Washington 22:07 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - RU/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Russlands Präsident Putin zum Ukraine-Konflikt, Moskau - FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2022 00:09 ET (05:09 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.