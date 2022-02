Der Niederhelfenschwiler Beeriapfel ist zur Obstsorte des Jahres gekürt worden. Die Sorte wäre einst fast verschwunden. Eine Geschichte steht am Anfang des Beeriapfels: Ein Bauer aus Niederhelfenschwil SG habe vor etwa 200 Jahren am Waldrand ein wildes Apfelbäumchen ausgegraben und in seinen Obstgarten gepflanzt, heisst es. Bildquelle: Shutterstock.com Die Äpfel, die daran...

Den vollständigen Artikel lesen ...