In der Türkei steigen die Lebensmittelpreise. In dem Versuch, diese Inflation zu dämpfen, könnten die Mengen der Exporte von 20 landwirtschaftlichen Produkten reduziert werden. Dem Global Information Network (GAIN) des Auslandslandwirtschaftsdienstes (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) zufolge gab die Türkische Regierung am 27. Januar 2022 eine neue Regelung raus....

Den vollständigen Artikel lesen ...