D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltung GmbH: DVI setzt mit Thomas Lippert auf weiteres Wachstum bei Fondsbeteiligungen



15.02.2022 / 07:30

- Thomas Lippert verstärkt das Team Fondsbeteiligungen

- Zuvor langjährige Tätigkeit für den Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. (AAA)

- DVI gehört zu den führenden Käufern von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds in Deutschland

Berlin, 15. Februar 2022 - Die DVI Gruppe, inhabergeführter Bestandshalter von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten, verstärkt das Fondsakquise-Team. Zum 1. Januar konnte das Unternehmen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. (AAA), Thomas Lippert, für den Bereich Fondsbeteiligungen gewinnen. Lippert wird sein Know-how und seine Kontakte in der Fondswelt einsetzen, um der DVI neue Fondsübernahmen zu ermöglichen.

DVI hat seit 2011 Beteiligungen an insgesamt 135 geschlossenen Immobilienfonds erworben, davon in über der Hälfte der Fonds Mehrheitsbeteiligungen von über 50 Prozent. Dabei investiert DVI in erster Linie in Wohn- und Büroimmobilien, aber auch in Logistik- und Hotelimmobilien. Große Teile der im Januar erstmalig platzierten börsennotierten Anleihe (ISIN XS2431964001) mit einem Zeichnungsvolumen von € 350 Millionen plant die DVI in neue Fondsübernahmen zu investieren.

"Der Erwerb von Fondsanteilen an geschlossenen Immobilienfonds hat sich für uns zu einem stetig wachsenden Geschäftsfeld entwickelt, mit dem wir unseren Eigenbestand über die vergangenen Jahre kontinuierlich vergrößern konnten. Daher freuen wir uns, mit Thomas Lippert einen ausgewiesenen Experten für diesen Bereich in unserem Team zu haben. Mit seiner Expertise wollen wir unsere Stellung als einer der führenden Käufer von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds über die unterschiedlichen Assetklassen hinweg ausbauen", kommentiert die Geschäftsführung der DVI.

Zuletzt hat Lippert als Vorstandsvorsitzender des Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. (AAA) 14 Jahre lang die Mitgliederinteressen vertreten. Lippert ist Beiratsmitglied bei mehreren Immobilienfonds mit Immobilien im In- und Ausland mit einem Anlegerkapital von mehr als 700 Mio. Euro. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hypovereinsbank absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Banken und Immobilienmanagement, das er erfolgreich als Diplom-Kaufmann (FH) abschloss.

"Ich freue mich in meiner neuen Aufgabe darauf, an der weiteren erfolgreichen Unternehmensentwicklung der DVI mitzuwirken und gleichzeitig meinem großen persönlichen Interesse für das Immobiliengeschäft mehr Raum zu geben", sagt Lippert.





Pressekontakt:

Lutz Ackermann

RUECKERCONSULT GmbH

Tel. +49 30 28 44 987 66

dvi@rueckerconsult.de





Über die DVI Gruppe

Die DVI Gruppe mit Sitz in Schönefeld bei Berlin ist ein inhabergeführter Bestandshalter von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten und einem Eigenbestand von aktuell rund 2,2 Milliarden Euro. Den Hauptteil des Portfolios bilden Wohnanlagen in Berlin. Seit 2017 erwirbt die Gruppe auch Büroimmobilien und investiert verstärkt in anderen deutschen Großstädten. Die von der DVI Gruppe im Januar 2022 begebene Unternehmensanleihe 2022/2027 trägt die internationale Wertpapierkennnummer ISIN XS2431964001.

