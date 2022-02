Taipeh (ots/PRNewswire) -Carota (http://www.carota.ai/), ein globaler Anbieter von Over-The-Air (OTA)-Upgrades und Ferndiagnose-Komplettlösungen, stellt heute seine neuen Dienstleistungen für die Mobilitätsindustrie und Automobilhersteller vor."Wir sind bestrebt, unsere Dienstleistungen zu verbessern und die wachsende Nachfrage nach modernen Mobilitätslösungen zu befriedigen", sagte Paul Wu, CEO und Gründer von Carota. "Unser Ziel ist es, den Automobilherstellern eine Komplettlösung für OTA-Tests und -Verteilung, Ferndiagnose, Cybersicherheit, Verwaltung digitaler Inhalte und Abonnementdienste aus einer Hand anzubieten. Durch die Übernahme von EGK, einem bekannten inländischen IoV-Dienstleister, erweitert Carota sein IoV-Dienstleistungs- und kommerzielles Anwendungsspektrum, um ein umfassendes Flottenmanagementsystem und Fahranalysedienste anzubieten."Paul Wu erklärt, warum Carota sich entschlossen hat, seine neue Produktlinie zu diesem Zeitpunkt vorzustellen: "Da die Fahrzeuge immer softwaredefinierter und komplexer werden, ist es unser Ziel, uns als Software-Tier-1-Anbieter sowohl für traditionelle als auch für EV-Automobilhersteller zu positionieren. Wir sehen weiterhin Wachstumspotenziale und Chancen für die kommenden Jahre und glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um über unsere neue Geschäftsstrategie auf dem Weg zur Globalisierung zu berichten."Die folgenden sechs Säulen bilden unser Geschäft:1. Ganzes Fahrzeug OTAOTA-Updates sind eine effiziente und nahtlose Möglichkeit für OEMs, Software- und Firmware-Updates für Fahrzeuge anzubieten. OEMs können aus der Ferne neue Funktionen, Funktionserweiterungen und Sicherheitspatches bereitstellen, um das Fahrerlebnis und die Sicherheit des Fahrzeugs zu verbessern.2. OTA-Testservice und -ausrüstungEine marktreife Lösung, die darauf ausgelegt ist, die Anzahl der Softwarefehler und Fahrzeugrückrufe zu reduzieren und die Einhaltung der OTA-Vorschriften der verschiedenen Regionen und Länder durch die OEMs sicherzustellen.3. Ferndiagnose und EreignisaufzeichnungBewahrt den Zustand des Fahrzeugs und liefert aufschlussreiche Daten für die Fehlersuche, Wartung und Reparatur des Fahrzeugs. Die Aufzeichnung von Ereignissen trägt dazu bei, die Sicherheit des Fahrers und das zukünftige Design der Fahrzeuge zu verbessern.4. CybersicherheitCarota arbeitet mit weltweit führenden Cybersecurity-Anbietern zusammen, um Fahrzeuge vor schädlichen Angriffen, unbefugten Zugriffen, Beschädigungen und allen anderen Faktoren zu schützen, die die Sicherheitsfunktionen beeinträchtigen könnten.5. Lizenzierung und AbonnementdiensteEine Plattform für OEMs zur Verwaltung digitaler Ressourcen, zur Anpassung von Benutzererlebnissen und zur Generierung neuer Einnahmequellen durch die einzigartige Integration der Echtzeit-Orchestrierung von Anwendungen.6. Flotten-, Transport- und Fahrermanagementsystem aus einer HandMit der EGK bietet Carota SAAS-, PAAS- und IAAS-Systemdienste in den Bereichen Personen-, Waren- und Fahrzeugmanagement, Datenanalyse und Lieferkette an, um OTA, Flottenmanagementdienste, Fahrermanagementdienste, Videomanagementdienste und Transportmanagementdienste miteinander zu verbinden.Informationen zu CarotaCarota ist ein globaler Anbieter von OTA- und Ferndiagnose-Komplettlösungen aus einer Hand. Unser Ziel ist es, sichere, stabile, zuverlässige und skalierbare OTA-Upgrade-Lösungen für Automobil-OEMs und Hersteller von intelligenten IoT-Geräten anzubieten.Carota ist mit über 320 Millionen installierten und aufgerüsteten intelligenten Geräten ein wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt. Das Unternehmen beliefert Kunden in mehr als 20 Ländern und Regionen, darunter Großchina, die Vereinigten Staaten, Europa, Japan, Korea, Indien und die Region Südostasien.marketing@carota.aiKontakt:Carota Marketingmarketing@carota.aiOriginal-Content von: Carota, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161448/5146652