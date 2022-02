Innovative Nutzeroberfläche ist ideal für Händler, bietet höhere BNPL-Akzeptanzraten und die Möglichkeit, einen breiteren Kundenstamm weltweit zu bedienen

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), ein weltweit führender Anbieter von in Echtzeit arbeitender digitaler Zahlungssoftware, stellte heute ACI PayAfter vor, eine neue Lösung, die Händler weltweit in die Lage versetzt, ihren Kunden über eine einzige Integration mehr als 70 Optionen für "Buy Now, Pay Later" (BNPL Jetzt kaufen, später bezahlen) anzubieten. Die innovative Nutzeroberfläche steigert die Akzeptanzraten und bedient einen breiteren Kundenstamm, der bisher häufig übersehen wurde, was die Handelsabsätze in der ganzen Welt verbessert.

Händlern bietet ACI PayAfter eine Anwendung und einen einzigen Vertrag, der die Komplexität und die Integrationskosten senkt, sowie kürzere Markteinführungszeiten und umsetzbare Kundendaten.

Den Kunden gibt ACI PayAfter eine Option zum späteren Bezahlen ACI PayAfter -, die an der Kasse angezeigt wird, ein Antragsformular und eine einzige Bonitätsprüfung, während sie prompten Zugang zu mehreren Finanzierungsoptionen erhalten, die ihren Anforderungen entsprechen und eine höhere Wahrscheinlichkeit der Zusage bieten. Auf diese Weise wird das lästige Ausfüllen mehrerer Kreditantragsformulare überflüssig, das mehrere Bonitätsprüfungen von BNPL-Kreditgebern mit sich bringt und in vielen Fällen dazu führt, dass der Einkaufswagen aufgegeben wird.

Studienergebnisse zeigen, dass 63 Prozent der Konsumenten der Millennium- und Z-Generation keine Kreditkarte besitzen und 40 Prozent aller Verbraucher weltweit darstellen. Gleichzeitig werden 42 Prozent der Gen Z und 69 Prozent der Millennials Käufe eher tätigen, wenn eine Option für späteres Bezahlen angeboten wird. Mit ACI PayAfter können Händler ihren Kunden mehrere Finanzierungsoptionen und höhere Zusageraten bieten, als der Markt derzeit bereitstellt.

"Mit ACI PayAfter bieten Händler ihren Kunden ein integrativeres Erlebnis und eine breitere Auswahl an BNPL-Optionen, die deren Anforderungen entspricht, was dazu führt, dass weniger Einkaufswagen aufgegeben werden", erklärte Debbie Guerra, Head of Merchant Payments, ACI Worldwide. "Der BNPL-Markt schließt rund 40 bis 50 Prozent der potenziellen Konsumenten aus, darunter auch jüngere Generationen, die kein Interesse an Kreditkarten haben, und Menschen ohne oder nur mit eingeschränktem Zugang zu Bankdiensten, von denen viele dennoch kreditwürdige Kunden sind."

"Die einzige Nutzeroberfläche von ACI demokratisiert den Zahlungsverkehr durch den Abbau von Schranken für Kunden, die herkömmlicherweise nicht vom Finanzsystem bedient werden. Mit einem Portfolio von mehr als 70 BNPL-Anbietern und diese Zahl wird sich voraussichtlich auf Hunderte von Anbietern steigern wird das Kundenerlebnis durch einen einfacheren Kassenvorgang und bessere Akzeptanzraten verbessert, was für die Händler wiederum zu höheren Umsatzzahlen führt", so Guerra weiter.

ACI PayAfter bietet Händlern die Flexibilität, diejenigen BNPL- und Finanzierungsoptionen auszuwählen, die für ihr Geschäft und ihre Kunden am geeignetsten sind.

"ACI arbeitet mit mehreren BNPL-Akteuren in der ganzen Welt zusammen. Als Teil des ACI-PayAfter-Netzwerks können BNPL-Anbieter die durch die gewaltige globale Reichweite von ACI entstehenden Wachstumschancen wahrnehmen", sagte Guerra abschließend.

ACI PayAfter wird Händlern über ACI Secure eCommerce und ACI Omni-Commerce bereitgestellt.

ACI Secure eCommerce ist eine holistische Plattform, die ein leistungsstarkes Zahlungsportal, ausgereifte Betrugserkennungsfähigkeiten in Echtzeit, Instore-POS-Lösungen und fortschrittliche Business-Intelligence-Tools miteinander verbindet. ACI Secure eCommerce wurde unlängst von Juniper Research mit drei Awards für Innovation im Zahlungsverkehr gewürdigt, darunter ein Platinum Award, die höchste Auszeichnung in der Kategorie "Payments Innovation of the Year". Darüber hinaus erhielt die Betrugsmanagement-Lösung von ACI kürzlich die volle Zustimmung auf dem Patent für seine inkrementelle Lerntechnologie.

ACI Omni-Commerce ist eine sichere Omni-Channel-Zahlungsverarbeitungsplattform mit der Flexibilität, den Anforderungen im Laden, Online und auf Mobilgeräten gerecht zu werden, und mit der Skalierbarkeit, die Kauferlebnisse zu ermöglichen, die sich die Kunden heute und in der Zukunft wünschen. Die Unterstützung mehrerer Kartenzahlungsarten, globaler Programme und alternativer Zahlungsmethoden wird mit dem Zugang zu einem globalen Zahlungsnetz von Erwerbern und Zahlungsanbietern gekoppelt.

Über ACI Worldwide

ACI Worldwide ist ein weltweit tätiger Software-Anbieter, der Unternehmen missionskritische Zahlungslösungen in Echtzeit bereitstellt. Kunden nutzen unsere bewährten, skalierbaren und sicheren Lösungen, um digitale Zahlungen zu verarbeiten und zu verwalten, Omni-Commerce-Zahlungen zu ermöglichen, Rechnungen zu erstellen und zu verarbeiten und Betrug und Risiken zu managen. Wir kombinieren unsere globale Präsenz mit einer Sichtbarkeit vor Ort, um die digitale Transformation von Zahlungen und Kommerz in Echtzeit voranzutreiben.

