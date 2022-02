München (ots) -- Vergleich von Reiseanbietern spart bis zu 34 Prozent für identischen Pauschalurlaub- Familien reisen günstig nach Sardinien, Mallorca und Madeira- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen zur ReisebuchungDie Frühbuchersaison für Pauschalreisen 2022 ist angelaufen und die Lust auf Urlaub steigt. Wer einen Sommerurlaub plant, sollte bald buchen, um von Frühbucherrabatten und einer großen Angebotsvielfalt zu profitieren. Mit kostenlos stornierbaren Angeboten geht man dabei kein Risiko ein."Je früher Urlauber*innen sich für ein Reiseziel in den Sommerferien 2022 entscheiden und die Reise buchen, desto mehr Auswahl zu günstigen Frühbucherkonditionen gibt es", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Reise bei CHECK24. "Vergleichen sie zusätzlich verschiedene Anbieter, können sie auch mit kostenlos stornierbaren Angeboten mehrere Hundert Euro sparen."Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie ist Flexibilität beim Reisen besonders wichtig. Viele Veranstalter ermöglichen deshalb eine kostenfreie Stornierung bis zu 14 Tage vor Reisebeginn. Bei CHECK24 finden Kund*innen auch viele Angebote, die sogar bis 24 Stunden vor dem Hinflug kostenlos storniert werden können. Hier geht es zu einer aktuellen Liste mit den Bedingungen der Reiseveranstalter, die bei der Reisesuche direkt berücksichtigt werden. (https://urlaub.check24.de/service/corona/reiseveranstalter)Vergleich von Reiseanbietern spart bis zu 34 Prozent für identischen PauschalurlaubDer Vergleich unterschiedlicher Reiseanbieter lohnt sich: Bei kostenlos stornierbaren Reisen sparen Urlaubswillige bis zu 34 Prozent.1) Für eine Woche im Fünfsternehotel auf Madeira inklusive Flug und Frühstück zahlt eine dreiköpfige Familie beim günstigsten Anbieter 1.711 Euro. Beim teuersten Veranstalter kosten die identischen Reiseleistungen 2.575 Euro.2)Hier geht es zur Liste mit allen 110 betrachteten Angeboten in 13 Destinationen.Im Schnitt der betrachteten Reisen in 13 beliebten Ferienregionen spart ein Veranstaltervergleich 272 Euro bzw. neun Prozent der Reisekosten. Und zwar bei jeweils identischem Hotel, gleicher Zimmerkategorie und Verpflegung sowie demselben Reisezeitraum und Abflugort.Familien reisen in den Sommerferien 2022 vergleichsweise günstig nach Sardinien (ab 1.476 Euro für eine Woche), Mallorca (ab 1.514 Euro) oder Madeira (ab 1.557 Euro).Service für Kund*innen: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen rund um die Reisebuchung beraten qualifizierte CHECK24-Reiseexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren digitalen Reiseassistenten unterstützt. 1)allgemeine Suchkriterien: durchschnittliche Kundenbewertung der Hotels mind. 7 von 10 Punkte ("gut"); mind. drei Sterne; familienfreundliche Hotels; Reisedauer sieben Tage, Reisezeitraum 25.7. bis 14.8.2022; nur kostenlos stornierbare Angebote; Hotel im Angebot von mind. drei Reiseveranstaltern; zwei Erwachsene und ein Kind (14 Jahre); Abflugort: deutschlandweit; Transfer, Verpflegung und Zimmerkategorie bei allen Anbietern pro Hotel gleich; betrachtete Hotels sind eine Auswahl an beliebten Regionen für den Sommerurlaub. Hier klicken für alle betrachteten Reisen: https://ots.de/HCSDWa2)weitere Informationen: https://urlaub.check24.de/reisewelt/pauschalreisen-anbietervergleich 