Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen kapitalen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Zeitweise rutschte der DAX sogar unter die Marke von 14.900 Punkten. Immerhin konnte er am Nachmittag einen Teil seiner Verluste wettmachen. Marktidee: Mercedes-Benz Mercedes-Benz hatte am vergangenen Freitag vorläufige Geschäftszahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie zog daraufhin kräftig an. Aus technischer Sicht befindet sich das Papier in einer Seitwärtsrange. Dafür verantwortlich ist auch eine Abwärtslücke, die nach der Abspaltung von Daimler Truck im Dezember entstanden war. Sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite müssen Anleger jetzt jeweils eine wichtige Marke beachten.