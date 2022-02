61 % der Internetnutzer in Deutschland sind im Metaverse unterwegs oder daran interessiert 15 % fürchten sich hingegen vor digitalen Parallelwelten Google-Suchvolumina für "Metaverse" auf Rekordhoch US-Verbraucher wollen dezentrales Metaverse 77 % lehnen Mitwirkung von Meta (ehemals Facebook) am Metaverse ab 61 Prozent der Internetnutzer in Deutschland sind bereits im Metaverse unterwegs oder zumindest daran interessiert. Während weitere noch unsicher sind, schließen lediglich 12 Prozent die Nutzung ...

