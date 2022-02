Das Biopharmaunternehmen hat 2021 mit einem Betriebsgewinn abgeschlossen. Für das kommende Jahr 2023 strebt Basilea eine nachhaltige Profitabilität an.Basel - Das Biopharmaunternehmen Basilea hat 2021 mit einem Betriebsgewinn abgeschlossen. Für das kommende Jahr 2023 strebt das Unternehmen eine nachhaltige Profitabilität an. Gleichzeitig kündigt Basilea an, die Aktivitäten in den Bereichen Antiinfektiva und Onkologie voneinander zu trennen. Den Umsatz beziffert die Gesellschaft - wie bereits im Januar mitgeteilt - auf 148,1 Millionen Franken...

