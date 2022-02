Am deutschen Aktienmarkt dürfte auch am Dienstag der Ukraine-Konflikt die Nerven der Anleger strapazieren. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage zwischen Russland und der Ukraine hatte den DAX -2,02% schon zu Wochenbeginn zwei Prozent gekostet. Am Dienstagmorgen wurde der deutsche Leitindex erneut rund 0,5 Prozent schwächer bei 15.037 Zähler taxiert. Die runde Marke von 15.000 Punkten steht also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...