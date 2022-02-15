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WKN: A0ET67 ISIN: ZAE000067211 Ticker-Symbol: IUC1 
Frankfurt
15.02.22
08:02 Uhr
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Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
AFRIKA
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