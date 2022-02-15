FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPERIAL LOGIS.NEW RC-,04 IUC1 ZAE000067211
AB/FROM ONWARDS 15.02.2022
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPERIAL LOGIS.NEW RC-,04 IUC1 ZAE000067211
AB/FROM ONWARDS 15.02.2022
IMPERIAL LOGISTICS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de