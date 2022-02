"Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich nicht so viel oder vielleicht gar kein Geld an der Börse verloren." Das haben womöglich auch Sie sich schon gedacht. Die Börse ist zwar immer für eine Überraschung gut, doch mit einigen Grundregeln lässt sich das Anlagerisiko minimieren.Um an der Börse erfolgreich zu sein, sollten Sie diese 5 Dos kennen und für sich anwenden:Risiko streuenOffen für Neues sein Auf die Alten hören Zum richtigen Zeitpunkt gierig sein Langfristig denken Und was bedeutet das ...

