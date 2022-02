Die Aktie von Ryanair hatte sich in den vergangenen Wochen in sehr starker Verfassung präsentiert. So glückte in der Vorwoche auch der Sprung über das bisherige Jahreshoch. Darüber hinaus zeigten sich die Anteilscheine des irischen Billigfliegers auch gestern im Zuge der breiten Marktkorrektur im gestrigen Handel sehr robust. Während viele Rivalen wie etwa Lufthansa & Co stark unter Beschuss gerieten, beendeten die Ryanair-Papiere den handle sogar leicht im Plus. Zusätzlichen Rückenwind könnte ...

