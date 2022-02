Wiesbaden (ots) -Geldentwertung durch Inflation und Strafzinsen auf dem Konto - was also tun mit dem Ersparten? Mit der neuen Kapital-UnfallPolice bietet die R+V ihren Kunden eine Möglichkeit, ihr Geld sicher anzulegen und sich gleichzeitig vor den finanziellen Folgen eines Unfalls abzusichern."Viele Menschen wünschen sich eine sichere Geldanlage, bei der sie wissen, was sie am Ende herausbekommen", sagt Wolfgang Berger, Abteilungsleiter Unfall bei der R+V Versicherung. "Diesen Wunsch haben wir mit unserer neuen R+V-Kapital-UnfallPolice aufgegriffen." Bei dieser Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr wird nur ein Teil der Einzahlungen für den individuellen Unfallschutz verwendet. Den weitaus größten Anteil legt die R+V für ihre Kunden sicher an - und garantiert ihnen einen festen Zinssatz. "Diese Police richtet sich an sicherheitsorientierte Menschen, die ihr Geld nicht an der Börse anlegen wollen und trotzdem Zinsen erwarten", erklärt Berger.Festverzinslicher SparanteilDie Versicherten können dabei entscheiden, ob sie lieber monatliche Beiträge oder einmalig einen höheren Geldbetrag zahlen. 75 Prozent der Summe bilden den festverzinslichen Sparanteil. "Je nach vereinbarter Laufzeit erhalten unsere Kunden nach Vertragsablauf eine garantierte Kapitalleistung von 104 bis 113 Prozent des Sparanteils", sagt Berger. Zusätzlich profitieren Versicherte von erwirtschafteten Überschüssen. Das gilt auch, wenn sie während der Vertragslaufzeit einen Unfall hatten.Individueller UnfallschutzDie R+V-Kapital-UnfallPolice bietet den Kunden außerdem umfassenden Versicherungsschutz bei Unfällen. So erhalten sie beispielsweise eine Unfall-Rente bei Invalidität sowie ein Krankenhaustagegeld. Darüber hinaus zahlt die Unfallversicherung notwendige Umbauten der Wohnung oder des Autos, etwa wenn Versicherte nach einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen sind. Mit den neuen Zusatzbausteinen HilfePlus und KinderPlus erhalten Kunden außerdem nach einem schweren Unfall Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags. Bei der Genesung hilft zum Beispiel ein Reha-Manager.Alleinstellungsmerkmal im PflegefallJe nach ihren individuellen Bedürfnissen können Kunden den Unfallschutz mit verschiedenen Zusatzbausteinen erweitern. "Mit einem dieser Bausteine - unserer PflegeOption - haben wir ein Alleinstellungsmerkmal am Markt", sagt Berger. Versicherte, die aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls pflegebedürftig werden, erhalten ihren kompletten Einmalbeitrag plus Überschüsse zurück. Das gilt ab Pflegegrad drei. "Diese Kunden können damit zum Beispiel Pflegekosten oder notwendige Anschaffungen bezahlen", erklärt Berger.Pressekontakt:Caroline DornKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-51519E-Mail: presse@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/5146715