Die aktuell längste Serie: World Wrestling Entertainment mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 17.21%) - die längste Serie dieses Jahr: Zurich Insurance 9 Tage (Performance: 9.09%). Tagesgewinner war am Montag Delivery Hero mit 5,54% auf 43,27 (208% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -36,18% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 12 im BSN Watchlist) vor Verbio mit 3,38% auf 55,00 (113% Vol.; 1W 4,07%) und Callaway Golf mit 2,97% auf 23,60 (161% Vol.; 1W -1,71%). Die Tagesverlierer: Baumot Group mit -30,00% auf 0,01 (106% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,67%), Vapiano mit -21,15% auf 0,11 (0% Vol.; 1W 0,00%), Medigene mit -9,66% auf 2,01 (94% Vol.; 1W -12,80%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Advanced Micro Devices, ...

