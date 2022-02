Auch, Frankreich (ots/PRNewswire) -Cloud-basierte Software und Dienstleistungen für die Verwaltung von Etiketten und Druckvorlagen für stark regulierte Branchen auf der Grundlage von Kallik- und TEKLYNX-LösungenTEKLYNX International, bekannt für seine Software für Etikettendesign und Druckautomatisierung, gibt heute bekannt, dass es von Kallik als strategischer Integrationspartner ausgewählt wurde, um die Veraciti-Lösung für die Verwaltung von Unternehmensetiketten und Druckvorlagen zu unterstützen."Unsere Partnerschaft stärkt unser gegenseitiges Engagement für die Bereitstellung von branchenführender Software, Dienstleistungen und Support für unsere Kunden in regulierten Branchen", sagt Thierry Mauger, Präsident von TEKLYNX International.Die Lösung von Kallik wurde speziell für stark regulierte Branchen entwickelt, die eine einfache Möglichkeit suchen, alle Beschriftungen und Druckvorlagen zu verwalten, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Markteinführung zu beschleunigen.- Effiziente Verwaltung einer Vielzahl von Etikettenmaterialien, einschließlich Beipackzetteln, Stammdatenblättern, Blisterverpackungen, Kartons, Kisten, Symbolen, Logos, Barcodes und Hintergrundbildern auf Basis von Druckvorlagen.- Automatische, logikgesteuerte Regel-Engine zum Eintragen von Inhalten in die richtigen Felder, um Risiken zu minimieren und menschliche Fehler in den Etikettierungsprozessen zu vermeiden.- Arbeitsabläufe für die Genehmigung von Druckvorlagen und Etiketten mit elektronischen Unterschriften zur Einhaltung der FDA-Vorschriften 21 CFR Part 11 und EU GMP Annex 11.- Werksbasierte Etikettierung an allen Produktionsstandorten weltweit und einfaches Onboarding neuer Standorte über Amazon Web Services (AWS) Cloud Hosting."Für unsere Kunden sind wir bestrebt, jeden Tag besser zu werden und uns kontinuierlich zu verbessern, und die Partnerschaft mit TEKLYNX ist genau das", sagt Gurdip Singh, CEO von Kallik. "Sie sind ein vorbildlicher Anbieter von Barcode-Etiketten und Designlösungen, dem wir vertrauen, um unseren Kunden eine wirklich differenzierte Leistung zu bieten."Fordern Sie eine Demo für diese erstklassige AWS-Cloud-basierte Software für die Verwaltung von Etiketten und Druckvorlagen an.Über TEKLYNX International TEKLYNX International hilft, dass Lieferketten besser funktionieren. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern den integrierten Barcode- und RFID-Etikettendesignprodukten von TEKLYNX und den Menschen, die hinter den Lösungen stehen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, genau, sicher und industriekonform zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter teklynx.com oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better mit TEKLYNX.Über Kallik Kallik, das Unternehmen für Unternehmensetiketten, bietet regulierten Branchen eine endgültige, durchgängige Plattform für die Verwaltung von Druckvorlagen und Etiketten, der sie vertrauen können. Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Pharmazie, Chemie, Produktion und Kosmetik nutzen Kallik, um Vertrauen in ihre Kennzeichnung, Integrität in ihre Prozesse und Vertrauen in ihre Marke zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter kallik.com und auf Twitter @WeAreKallik.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736243/TEKLYNX_International_Barcode.jpgPressekontakt:Jenna Wagner,+1 414-837-4763,jenna_wagner@teklynx.comOriginal-Content von: TEKLYNX International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161451/5146759