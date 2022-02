Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 08.45 Uhr - Spekulationen über eine verschärfte Regulierung der Metallmärkte in China setzt die Preise für Eisenerz und Stahl unter Druck. Eisenerz verbilligt sich an den Terminmärkten um 9,7 Prozent auf 701 Yuan je Tonne. In Shanghai fällt der Future für Konstruktionsstahl um 2,5 Prozent. Händler befürchten, dass China die Preise für ...

