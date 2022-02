Die iad Gruppe, ein 2008 in Frankreich gegründetes Netzwerk von Immobilienberatern, betritt den deutschen Markt. Von der neuen Firmenzentrale in Frankfurt aus will das Start-up sein Netzwerk deutschlandweit ausbauen. Das Unternehmen setzt auf Immobilienvermittlung über digitale Maklerbüros. Das französische Immobilien-Start-up iad setzt seinen Wachstumskurs fort. Das Netzwerk von selbstständigen Immobilienberatern ist eigenen Angaben zufolge in Frankreich eines von derzeit 26 Jungunternehmen, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...