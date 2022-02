Düsseldorf/Köln (ots) -Das Mediennetzwerk.NRW lädt Creator:innen von Plattformen wie YouTube, Twitch, Instagram oder TikTok zum großen Netzwerk-Event. Der "Medien.NRW Creator Day" am 18. Februar 2022 bringt Profis mit dem Nachwuchs zusammen und bietet ein Podium für den Austausch und die weitere Professionalisierung der Webvideo-Szene. Die Themen spiegeln die aktuellen Trends der Branche, die Speaker:innen gehören zum Who's who der deutschen Creator:innen-Community. Darunter auch der Filmemacher und Netflix-Produzent Shawn Bu."Top-Creator:innen haben heute die Popularität und den Einfluss von Popstars", erklärt Sandra Winterberg, Geschäftsführerin des Mediennetzwerk.NRW. "Die Szene ist hochdynamisch, überaus innovativ und sehr heterogen. Unser Coachingformat haben wir passgenau für den Creator:innen-Nachwuchs entwickelt: Keynotes und Diskussionen von Branchenprofis zu den Top-Trends der Creator Economy sowie interaktive Workshops mit hohem Praxisbezug."Der Webvideo Coaching Day wird nach seinem erfolgreichen Launch im Mai 2021 zum zweiten Mal veranstaltet. In diesem Jahr findet er als reines Online-Event statt. Alle Angebote sind kostenfrei.Die Teilnehmenden können sich auf viele Webvideo-Stars freuen. Zugesagt haben neben Shawn Bu auch AchNina, Antonia Stille, Benni Bähr, Chloe Shih, Dr. Flojo, Farah Schäfer, Lena Kupke, Marius Angeschrien, MESH Collective Team, Michaela Engelshowe, Oguz Yilmaz, Rob Bubble, Tomatolix und Willion. In ihren Sessions geht es um Firmengründung, Finanzierung und Zuschauerbindung oder die Plattform-Algorithmen. Auch die Bedeutung von Authentizität und Personality sind wichtige Themen. https://medien.nrw/creator-day-2022/Durch das Programm führen die Moderator:innen Viola Tensil und Joseph Bolz. Das Rahmenprogramm bietet zudem Interviews mit Event-Partnern: Dan Gatzke (GATZKE.MEDIA), Till Hardy (Film- und Medienstiftung NRW), Dirk Ludewig (NerdStar) und Rainer Weiland (Mediengründerzentrum NRW).Anmeldung kostenfrei:events@medien.nrw oder Mediennetzwerk.NRW-App: https://medien.nrw/app/Das Mediennetzwerk.NRW ist ein Projekt der Mediencluster NRW GmbH, 100-prozentige Tochter der Film- und Medienstiftung NRW GmbH. https://medien.nrw/Pressekontakt:Stefan Schölzel, presse@medien.nrw, +49-211 930 50 301Original-Content von: Mediennetzwerk.NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134651/5146776