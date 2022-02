Vor 13 Stunden hieß es noch, dass russische Truppen nahe der ukrainischen grenze in Angriffsstellung gehen würden. Das ist Schnee von gestern. Kurz nach Handelsbeginn in Frankfurt liefen erste Meldungen über den Ticker, Russland ziehe Truppen zurück. Das hat am deutschen Aktienmarkt einen Sprung nach oben ausgelöst.Angeblich habe Russland Videoaufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Militärfahrzeuge schweres Gerät abtransportieren. Gestartet bei 15.077 hat der DAX zwischenzeitlich ...

