NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Jahreszahlen von 3100 auf 3550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jared Dinges überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Tabakkonzern. Die positive Geschäftsdynamik mit neuartigen Produkten wie etwa E-Zigaretten schlage sich aber nur begrenzt in seinen Ergebnisschätzungen(EPS) nieder, so der Experte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

