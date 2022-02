Am Schweizer Aktienmarkt kommt es nach drei Verlusttagen am Dienstag im frühen Handel zu einer Erholung. Wie weit diese gehen wird, sei aber ziemlich ungewiss, heisst es am Markt.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt kommt es nach drei Verlusttagen am Dienstag im frühen Handel zu einer Erholung. Wie weit diese gehen wird, sei aber ziemlich ungewiss, denn die Ukraine-Krise halte die Märkte weiterhin fest im Griff, heisst es am Markt. Obwohl Russland weitere Gesprächsbereitschaft signalisiert habe und westliche Staaten weiter auf Diplomatie setzten...

Den vollständigen Artikel lesen ...