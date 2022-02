Original-Research: Defence Therapeutics Inc. - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Defence Therapeutics Inc.



Unternehmen: Defence Therapeutics Inc.

ISIN: CA24463V1013



Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 11,02 CAD (7,06 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers, Cosmin Filker



Einzigartig positioniert mit vielseitigem ACCUM; Enormes Aufwärtspotenzial; Die nächste Generation der Krebsbehandlung

- Proprietäre Plattformtechnologie mit nachweislich verbesserter intrazellulärer Verabreichung. Fördert die Bereitstellung des Zielprodukts ohne unspezifischen Protein-/Antigenabbau oder Interferenzen.



- Große Vielseitigkeit der Accum-Plattform. Das Unternehmen hat vielversprechende präklinische Ergebnisse in elf verschiedenen Indikationen mit unterschiedlichen Anwendungen in ADCs, Krebsimpfstoffen und ID-Impfstoffen veröffentlicht.

- Einzigartig positioniert. Die Accum-Technologie ist die nächste Generation der Krebsbehandlung.



- Enormes Potenzial nach oben. Alle aktuellen Forschungsarbeiten sind präklinisch und haben bemerkenswerte Ergebnisse gezeigt.

- Wachstumschancen. Das Unternehmen ist noch lange nicht so weit, das volle Potenzial der Accum-Technologie zu erschließen.

- Attraktive Kapitalstruktur. Das Unternehmen hat nur 47,0 Mio. Aktien, die vollständig verwässert sind.



- Gut finanziert. Das Unternehmen verfügt derzeit über genügend Barmittel, um die geplanten Phase-I-Studien abzuschließen.

- Starkes und umfangreiches erfahrenes Team in den Bereichen Präklinik/ Klinik, Geschäftsentwicklung, CMC und Zulassung.



- Wichtige Meilensteine, die innerhalb der nächsten 6-12 Monate erreicht werden sollen, mit vielen laufenden GLP-Studien und der geplanten Einreichung von Phase-I-Studien für Melanom und Brustkrebs.

- Flexibles Geschäftsmodell: Von Lizenzgebühren über JVs bis hin zur vollständigen Entwicklung. Die Accum-Technologie ermöglicht ein optimiertes Geschäftsmodell für jede Indikation und mögliche kurzfristige Einnahmen.



- Auf der Grundlage unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 11,02 CAD (7,60 EUR) pro Aktie ermittelt und vergeben das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23384.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt Fertigstellung der Studie (engl.): 09.02.22 (21:32 Uhr) Datum und Zeitpunkt erste Weitergabe (engl.): 10.02.22 (11:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt Fertigstellung der Studie (deutsch): 14.02.22 (17:08 Uhr) Datum und Zeitpunkt erste Weitergabe (deutsch): 15.02.22 (10:00 Uhr)

