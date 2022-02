Der Lithiumproduzent Vulcan Energy Resources Limited notiert seit heute im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 5,65 Euro. Das Unternehmen ist bereits an der australischen Wertpapierbörse (ASX) gelistet, seine Aktien sind nun durch das Dual-Listing auch an der Frankfurter Börse handelbar. Das Unternehmen arbeitet laut eigenen Angaben an der Herstellung von CO2-freiem Lithium für die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge. Ziel ist es, den Übergang zu einer 100 Prozent umweltfreundlichen Elektromobilität in Europa zu ermöglichen. Vulcan Energy Resources mit Sitz im australischen Perth und Vulkan Energie Ressourcen GmbH, die deutsche Tochter des Unternehmens mit Sitz in Karlsruhe, ...

