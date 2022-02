Der Bergbaukonzern GLENCORE hat 2021 die Belastungen aus dem ersten Jahr der Corona-Krise hinter sich gelassen. Der weltweite Hunger nach Rohstoffen und die Lieferkettenprobleme trieben die Preise für viele Metalle des Unternehmens auf Rekordniveaus. Mit dem Sprung um 84 % auf 21,3 Mrd. $ erreichte das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vorläufigen Berechnungen zufolge den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens.



Nach zwei Jahren in Folge mit Verlusten schrieb GLENCORE auch unter dem Strich wieder Gewinne: Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss betrug knapp 5 Mrd. $. 2020 hatte GLENCORE wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch einen Fehlbetrag von 1,9 Mrd. $ ausgewiesen.



Der Konzern konnte seine Nettoverschuldung um mehr als die Hälfte auf rund 6 Mrd. $ senken und will den Aktionären nun 4 Mrd. $ ausschütten - der Großteil soll in Form einer auf 0,26 $ je Aktie erhöhten regulären Dividende ausgezahlt werden. Der Rest des Geldes fließt in ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 550 Mio. $.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



