Mailand/London/Paris/München (ots) -- 2021 war ein starkes Jahr für Ambienta X: die Ergebnisse des X Alpha-Fonds bestätigen die Differenzierung des Nachhaltigkeitsansatzes von Ambienta- MainStreet Partners zeichnete Ambienta mit dem Preis Best Alternative Fund für seine führende Rolle im Bereich liquider Produkte mit Nachhaligkeitsfokus- Das Unternehmen krönt seine Erfolge, indem es die Bandbreite der von der Ambienta-X-Division verwalteten liquiden Produkte mit der Auflegung des Ambienta X Sustainable Leaders-Fonds in den Bereich Long-Only ausweitet.Ambienta SGR, einer der größten europäischen Vermögensverwalter mit Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit, wurde für den Ambienta X Alpha Fonds von MainStreet Partners mit dem ESG Champions Award 2022 in der Kategorie Best Alternative Fund ausgezeichnet. MainStreet Partners ist ein führendes unabhängiges Beratungs- und Portfolioanalyseunternehmen mit Schwerpunkten auf Nachhaltigkeit und wirkungsorientiertes Investieren (impact investing). Die ESG Champions Awards zeichnen ausgewählte Fonds und Vermögensverwalter aus, die sich unter 4.200 Fonds, verwaltet von über 160 Vermögensverwaltern, besonders hervorgehoben haben.Die Auszeichnung würdigt den differenzierten Ansatz, mit dem das Team von Ambienta X Pionierarbeit geleistet hat. Die Abteilung für öffentliche Märkte von Ambienta in London schloss 2021 mit starkem Wachstum des Talentpools und des verwalteten Vermögens (Wachstum auf 700 Millionen US-Dollar) sehr erfolgreich ab.Das Unternehmen setzt seinen innovativen Weg auf dem europäischen Markt fort: nach dem Erfolg des Flaggschiffs, des Long/Short X Alpha-Fonds, seit seiner Gründung im Mai 2020 hat der Vermögensverwalter sein Angebot mit der kürzlich erfolgten Auflegung einer neuen Equity Long-Only Strategie gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), der Ambienta X Sustainable Leaders, erweitert. Der Fonds investiert in Champions der Nachhaltigkeit und nutzt die Erfahrungen aus dem Long-Portfolio des Absolute Return-Fonds. Ein ganzheitlicher Ansatz für nachhaltiges Investieren, der sich auf Unternehmen konzentriert, die sich durch starke Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Umweltschutz und Ressourceneffizienz in allen Sektoren auszeichnen und die in Ihrer Entwicklung sowohl die breiteren Märkte als auch die thematisch wichtigsten Indizes übertroffen haben.Fabio Pecce, Partner und Chief Investment Officer von Ambienta X: "Wir freuen uns über die Auszeichnung für X Alpha und die Übertragung unseres Know-hows und unserer Erfahrung auf direktionale Strategien. Der Name des neuen Fonds bringt zum Ausdruck, wonach wir bei unseren Investitionen stets suchen: nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die durch langfristigen strukturellen Rückenwind verstärkt werden".Fabio Ranghino, Partner und Head of Sustainability & Strategy bei Ambienta, fügte hinzu: "Wir investieren ausschließlich in Lösungen, die sich mit Umweltfragen befassen, und sehen deren Wirkungsgrad als zentralen Hebel für Wettbewerbsvorteile und Wertschöpfung. Nachdem wir mit dem Konzept im Bereich Private Equity innovativer Wegbereiter waren, bestätigt dieser Erfolg die Anwendbarkeit des Ansatz auf den Bereich des öffentlichen Marktes, denn Nachhaltigkeit schafft Wert in allen Anlageklassen."AmbientaAmbienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit auf privaten und öffentlichen Märkten. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta ein Anlagevolumen von über 1,5 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in private und börsennotierte Unternehmen , die von ökologischen Megatrends angetrieben werden und deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourceneffizienz oder den Umweltschutz verbessern. Im Bereich Private Equity hat Ambienta bisher 47 Investitionen getätigt. In den Public Equity-Märkten hat Ambienta einen der weltweit größten Absolute-Return-Fonds, der vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, aufgelegt. In Ambienta verwaltet so eine ganze Reihe nachhaltiger Produkte, die von risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis zu Equity Long-Only- Fonds reichen. www.ambientasgr.com