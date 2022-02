Eine Top-Wachstumsaktie, die um 34,4 % gestiegen ist? Ja, so etwas gibt es! Arista Networks (WKN: A11099) hat es auf eine solche Performance geschafft. Während viele andere dynamische Growth-Aktien insbesondere mit Kursverlusten auf sich aufmerksam machten, schwamm diese Aktie gegen den Strom. Von 91,38 Euro ging es mit den Anteilsscheinen zuletzt bis auf über 122 US-Dollar hinauf. Und das ist nicht alles: Am Valentinstag schaffte die Aktie erneut ein Plus von 9,5 % im späten Handel. Aber was macht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...