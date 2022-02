So wie es aussieht, müssen Sparer wohl noch etwas länger mit äußerst niedrigen Zinsen leben. Es könnte also sinnvoll sein, wenn sie sich eventuell nach attraktiveren Alternativen umschauen. In dieser Hinsicht könnten Dividendenaktien durchaus eine wichtige Rolle einnehmen. Vor allem deshalb, weil man sich mit ihnen wunderbar einen zinsähnlichen passiven Geldstrom aufbauen könnte. Viele Dividendeninvestoren setzen dabei bevorzugt auf die sogenannten Aristokraten. Ihr Vorteil ist, dass sie den Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...