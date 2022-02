Würzburg (ots) -Neue Designs, neue Materialien, neue Outdoor-Welten! Der XXXLutz My Home Garten Trends Katalog für die Sommersaison 2022 präsentiert exklusive und nachhaltige Gartenmöbel für jeden Geschmack! Der neue Gartenkatalog ist ab sofort in allen Filialen und online unter www.xxxlutz.de verfügbar.Die neue Outdoor-Kollektion 2022 von XXXLutz verwandelt den Außenbereich mit traumhaft schönen Gartenmöbeln, Heimtextilien, Leuchten und Accessoires in ein einladendes Outdoor-Wohnzimmer! Ob exklusive Gartenlounge für die Terrasse mit Pool, funktionale Outdoorlounge für den Garten oder platzsparendes Loungesofa für den Balkon - die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl bieten wetterfeste und nachhaltige Outdoor-Trends in den unterschiedlichsten Stilrichtungen.Den Sommer bewusst genießen: Nachhaltigkeit bei XXXLutzDie Garten-Saison ist eröffnet! Das Sortiment an nachhaltigen Gartenmöbeln mit FSC-Teakholz, Recycling-Teak und Social-Plastik trägt zu einer gesünderen Umwelt bei und macht den Outdoorbereich fit für den Frühling. Das FSC-zertifizierte Teakholz stammt aus verantwortungsbewusster Holzwirtschaft und überzeugt mit einzigartiger, authentischer Optik sowie bester Witterungsbeständigkeit. Alle Gartenmöbel aus diesem nachhaltig verarbeiteten Material sind mit einem FSC-Anhänger ausgezeichnet. So werden Kundinnen und Kunden bei XXXLutz transparent informiert und können bewusst ihre Kaufentscheidungen treffen. "Der Wunsch nach ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Standards steigt, das sehen wir auch für den Gartenmöbelbereich. Bei XXXLutz möchten wir daher unseren Kundinnen und Kunden Outdoor-Möbel anbieten, die angesagt und gleichzeitig umweltschonend sind.", sagt Markus Kaminski, Wareneinkauf Gartenmöbel XXXLutz Deutschland. Dass Trend und Umweltschutz zusammengehen kann, beweist die gemeinnützige Organisation plasticbank®, die sich um den Aufbau von Sammelzentren für Plastikmüll kümmert, damit dieser nicht im Meer endet. Nach der Aufbereitung kommen die Kunststoffe als Social Plastik® wieder zum Einsatz. "Wir sind überzeugt, dass sich der Recycling-Kreislauf durchsetzen wird und durch Social Plastik bekommt Kunststoff eine neue Chance. Das wollen wir unterstützen, denn mit dem Kauf von Social-Plastik-Produkten wird der Recycling-Kreislauf dieses besonderen Materials gefördert.", betont Kaminski. Das neue Sortiment an Gartenmöbeln mit der Zertifizierung TREES4TREES - einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Aufforstung von Wäldern engagiert - besteht aus nachhaltigen Hölzern und schützt somit Umwelt und Natur. Ressourcen schonen und dabei individuelles Sommerglück bewusst genießen, das wird dank der umweltfreundlichen Outdoor Loungemöbel, Tisch-Garnituren und Gartensessel bei XXXLutz möglich!Rope: das Trendmaterial 2022Outdoormöbel mit exklusivem Design und hochwertigen Materialien machen das Sommer-Ambiente im Garten perfekt! Eine Loungegarnitur sowie Gartensessel mit trendiger Seilbespannung aus Rope wirken besonders elegant und sind die ideale Location für eine stilvolle Gartenparty. "Rope ist das Trendmaterial der Saison. In Kombination mit pulverbeschichtetem Aluminium sind Gartenmöbel aus Rope ein echter Hingucker.", sagt Manuela Jäger, Werbe-Koordinatorin für Scribble & kreative Produktdarstellung. "Zusammen mit bequemen Polsterungen und wohnlichen Heimtextilien, wie Outdoor-Teppichen oder Zierkissen, entsteht ein charmantes Sommerfeeling für die ganze Familie.", fügt Jäger hinzu.Neue Funktionalität mit luxuriösem CharmeDas Gartenmöbel Sortiment bei XXXLutz lässt auch in Sachen Funktionalität keine Wünsche offen. Die Loungemöbel überzeugen zum Beispiel mit wetterfesten Polstern, die mit ultimativen Textilien jedem Wetter trotzen und Regenschauer einfach abperlen lassen. Bei spontanem Besuch sind flexibel kombinierbare Gartengarnituren perfekt - denn die angesagten Platzwunder können entspannt zurechtgerückt werden. Besonders platzsparend wird es mit einer kompakten Dining-Lounge, die Essplatz und gemütliches Outdoor-Sofa zugleich sein kann.Die XXXLutz Möbelhäuser und der 24-Stunden geöffnete Onlineshop - www.xxxlutz.de - laden zum Entdecken von trendigen und qualitativ hochwertigen Outdoormöbeln zu attraktiven Preisen ein. Alle im Gartenkatalog abgebildeten Produkte sind sowohl in den Filialen als auch online erhältlich.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 350 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 45 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.