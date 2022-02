Anzeige: PharmaSGP: Starke Stellung bei Cannabis-basierten Produkten

Die Nachfrage nach Produkten auf Cannabisbasis ist weiter sehr hoch. Davon profitiert PharmaSGP. Das Unternehmen hat mittlerweile in der Apotheke bei Produkten mit dem Inhaltsstoff CBD eine marktführende Stellung. Die Nachfrage nach cannabisbasierten Produkten ist ungebrochen. Immer mehr in den Fokus rücken Produkte mit dem Inhaltsstoff CBD. CBD steht als Abkürzung für Cannabidiol, dem nach dem Tetrahydrocannabinol (THC) zweitbekanntesten Wirkstoff der Hanfpflanze. Im Vergleich zu THC ist CBD nicht psychoaktiv und hat entsprechend keine berauschende Wirkung. Nichtsdestotrotz werden Cannabidiol gleichzeitig medizinisch wünschenswerte Vorzüge nachgesagt. Das in Gräfelfing bei München ansässige Pharmaunternehmen PharmaSGP (WKN: A2P4LJ) hat mittlerweile in der Apotheke in diesem Bereich eine marktführende Stellung eingenommen. In Apotheken findet sich mittlerweile eine ganze Bandbreite von Cannabis-Produkten des Herstellers: Rubaxx® Cannabis Öl, Rubaxx® Cannabis CBD Gel, Restaxil® CBD Gel, und seit neuestem auch ein Einschlafspray mit Hanf unter der bekannten Marke Baldriparan®. Sieht man genauer hin, erkennt man ein Muster: PharmaSGP schafft es, hochwertige CBD und Hanf-Produkte erfolgreich unter ihren etablierten Markenfamilien Rubaxx®, Restaxil® und Baldriparan® zu entwickeln und zu vermarkten. Ein Blick in die Bilanz lässt erahnen, wie erfolgreich diese Strategie ist: Der Bereich "Health Brands" unter dem die Produkte klassifiziert sind wuchs selbst im Corona Jahr 2020 mit +11,8% zweistellig. Und auch für 2021 erwarten Analysten von Berenberg deutliche Zuwachsraten für den Bereich. Die Cannabis-Strategie scheint also voll aufzugehen. Erst kürzlich berichtete PharmaSGP ein Rekordquartal. Im Vergleich zum dritten Quartal im Vorjahr stieg der Umsatz der PharmaSGP im dritten Quartal 21 um 33,8?% auf 19,7 Mio. Euro und der Gewinn vor Steuern und Zinsen um über 20?% auf 5,4 Mio. Euro. Natalie Weigand, CEO der PharmaSGP kommentiert die aktuellen Zahlen wie folgt: "Das dritte Quartal war mit knapp 20 Mio. Euro Umsatz das umsatzstärkste der Firmengeschichte. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnten wir den Umsatz um ein Drittel steigern - gegenüber dem zweiten Quartal 21 sogar um 40?%. Dennoch ist das Unternehmen im Vergleich zu zahlreichen vergleichbaren Pharmafirmen mit einem KGV in der Bandbreite von 16 bis 19 auf Basis von Analystenerwartungen für 2022 noch sehr moderat bewertet. Der Aktienkurs pendelt derzeit zwischen 22 und 25 Euro. Die Investmentbanken Berenberg und RBC sehen ein Kursziel bei 35 bzw. 34 Euro und halten die Aktie auf "Buy". Enthaltene Werte: DE000A2P4LJ5

