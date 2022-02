Die Fonds- und Finanzplattform Moventum S.C.A. ist neues Fördermitglied des Bundesverbandes Finanzdienstleistung AfW und des Vermittlerverbands VOTUM. "Dass wir gleich zwei neue Mitgliedschaften eingegangen sind, zeigt, wie wichtig uns der Vertrieb über Vermittler ist", sagt Andreas Pál, Senior Vice President & Head of Sales bei Moventum S.C.A. Moventum, seit mehr als 20 Jahren unabhängiger Financial Service Partner mit Sitz in Luxemburg, unterstützt Finanzberater, Vermittler und Vermögensverwalter, ihre Arbeit effizienter und effektiver zu gestalten. Dabei hilft die Moventum-eigene Investmentplattform beim Handeln von Wertpapieren sowie ...

