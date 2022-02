Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 17. Februar 2022, 1.00 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert"Uncharted" ist ein neues Action-Abenteuer mit Tom Holland und Mark Wahlberg. Steven Gätjen und Anne Wernicke diskutieren, ob hier der Sprung vom Videospiel zum Kinofilm gelungen ist."After Passion" stellt anschließend Silke und Daniel Schröckert vor die Frage, was die erste Verfilmung der gleichnamigen "After-Romane" der Bestsellerautorin Anna Todd als Teenie-Liebesdrama trotz aller Schwächen weltweit so erfolgreich gemacht hat.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5146895